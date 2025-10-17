O segredo sobre liderança: cinco erros que novos líderes cometem (e como evitá-los)

A transição de colaborador para gestor é um marco importante na carreira, mas também um dos momentos mais desafiadores. Assumir uma posição de liderança exige novas habilidades e uma mudança profunda de mentalidade.

Muitos profissionais que se destacavam em funções anteriores acabam enfrentando dificuldades para se adaptar às novas responsabilidades.

Pesquisas mostram que quase metade das pessoas promovidas têm desempenho abaixo do esperado nos primeiros 18 meses no cargo. Essa vulnerabilidade aumenta porque a promoção traz maior visibilidade e risco de falhas.

Entender quais erros são mais comuns ajuda a construir uma base sólida e a evitar armadilhas logo no início da jornada como gestor. As informações foram retiradas da Harvard Business Review.

1. Entender que você está ‘no palco’

Em qualquer empresa, existe uma hierarquia que influencia como as pessoas se comportam e se comunicam. Ao assumir um cargo de liderança, é importante reconhecer que seus gestos e palavras passam a ter um peso diferente.

Para se adaptar, desenvolva autoconhecimento e aprenda a gerenciar suas expressões, postura e linguagem. Um comentário mal pensado ou uma expressão negativa pode ser interpretado como crítica. Prefira mostrar soluções em vez de reforçar problemas e deixe claro quando estiver apenas pensando em voz alta.

2. Escolher humildade em vez de arrogância

É comum que novos gestores sintam a necessidade de demonstrar segurança total, mesmo quando ainda estão aprendendo. Esse comportamento, porém, limita o aprendizado e mina a confiança da equipe. Admitir o que ainda não se sabe abre espaço para trocas e fortalece a credibilidade.

Ser um líder humilde significa fazer perguntas e buscar orientação. Converse com sua equipe sobre como preferem ser geridos, alinhe expectativas com seu superior e peça conselhos a outros líderes ou ao seu antecessor.

3. Considerar todos os seus stakeholders

Um erro frequente é focar apenas na própria equipe e no gestor direto, ignorando outros grupos impactados pelo seu trabalho. Ao subir de posição, o número de pessoas interessadas nos seus resultados aumenta.

Construir boas relações com as novas lideranças e equipes é essencial para ter apoio e evitar ruídos.

4. Sair da zona de conforto

Os mesmos comportamentos que levaram à promoção podem atrapalhar o desempenho como líder. Muitos gestores continuam tentando resolver tudo sozinhos, o que gera sobrecarga e impede o crescimento da equipe.

Agora, o foco deve estar em desenvolver pessoas e distribuir responsabilidades. Delegar com clareza, acompanhar o progresso e oferecer feedbacks construtivos faz parte do novo papel.

5. Pedir feedback regularmente

Esperar que os outros ofereçam feedback espontaneamente pode ser um erro. Alguns colegas evitam críticas por receio de parecerem duros, e isso impede o gestor de enxergar pontos de melhoria. Pedir retorno ativo mostra maturidade e acelera o aprendizado.

Comece perguntando o que está indo bem e peça exemplos específicos. Depois, questione o que poderia ser feito de forma diferente no futuro. Essa abordagem ajuda a receber respostas mais honestas e orientadas à ação.

