Como fidelizar clientes usando aplicativos? Conheça 4 empresas que são exemplos dessa prática

Hoje em dia não basta oferecer um produto ou serviço de qualidade. É preciso utilizar todos os recursos possíveis para fidelizar o cliente.

O consumidor moderno quer ser paparicado, e prefere empresas que deem atenção genuína a ele. Em 2023:

80,9% dos consumidores participaram de programas de fidelidade

53,6% deles estavam inscritos em até três programas

A preferência por marcas com programas de fidelidade aumentou 13,2%.

Os dados, de pesquisa da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), apontam para a fidelização por meio de aplicativos e programas como um fator estratégico essencial no mercado moderno.

Para te ajudar a decidir como aplicar o conceito em suas operações, separamos quatro empresas, seus programas e exemplos do sucesso que elas obtiveram com seus clientes.

1. Rede Frango Assado: troca de pontos por coxinhas e outros produtos

Quem já viajou pelas rodovias brasileiras conhece a famosa rede de restaurantes, que existe há mais de 70 anos.

A Rede Frango Assado conta com o programa de fidelidade Fran-GO!, que pode ser acessado por meio do App Frango Assado ou via Web.

Após fazer o cadastro no programa, os clientes são presenteados com 50 pontos, que podem ser trocados por produtos dentro das lojas da rede, como a tradicional coxinha de frango ou um café.

A cada real em compras, os usuários acumulam pontos para serem resgatados em produtos ou descontos nas lojas.

2. Veloe: tag com descontos e cashback

Solução de mobilidade e gestão de frota, a Veloe lançou no início do ano seu primeiro programa de benefícios exclusivos, apostando na gamificação para gerar engajamento.

No aplicativo da marca, o Clube Veloe disponibiliza missões que devem ser concluídas pelos usuários e que garantem medalhas que concedem prêmios e benefícios.

No total, são quatro medalhas: Bronze, Prata, Ouro e Diamante, que oferecem vantagens como cashback para resgate em gift cards em diversas plataformas como Spotify, Amazon, no próprio app da Veloe, entre outros.

Clientes podem garantir descontos em combustível e manutenção veicular.

Clientes de nível Diamante podem até garantir a isenção de mensalidade da tag.

3. Nacional Gás: praticidade e agilidade aos revendedores

A Nacional Gás, empresa distribuidora de GLP que pertence ao Grupo Edson Queiroz (GEQ), desenvolveu o aplicativo Minha Revenda.

Por meio dele, revendedores vinculados podem programar pedidos de maneira rápida e descomplicada, acompanhar seus pedidos ativos, consultar o histórico e supervisionar revendas.

4. Espaçolaser: “Indique e Ganhe” descontos e benefícios

A empresa especialista em depilação à laser tem um aplicativo voltado para a divulgação boca a boca, que dá recompensas e estimula os clientes a divulgarem a empresa para amigos.

Os usuários do app podem participar do programa de fidelidade "Indique e Ganhe", acumulando pontos que podem ser trocados por descontos e benefícios exclusivos tanto na Espaçolaser quanto em parceiros.

