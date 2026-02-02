Ex-ginasta da Seleção lança aplicativo de treinos voltado ao público feminino

Após encerrar a carreira como ginasta profissional, Flávia Cristófaro precisou se reinventar. E foi somando sua carreira na Seleção Brasileira de Ginástica Aeróbica Esportiva ao empreendedorismo que ela fundou o Elah.

O aplicativo foi criado com um investimento inicial de R$ 200 mil e uma missão: oferecer uma rotina de exercícios que entende as minúcias do corpo feminino. Hoje, o projeto ultrapassa 500 usuárias ativas e segue em crescimento constante.

Educadora física e influenciadora fitness, Flávia criou um app que considera ciclos hormonais, histórico corporal e a agenda real das mulheres.

Um aplicativo para elas

O Elah teve lançamento definitivo em novembro de 2025, quando Flávia passou a se dedicar integralmente ao seu desenvolvimento.

A plataforma foi estruturada com um ponto de partida claro: antes de iniciar qualquer dos módulos de treino, a usuária é instruída a realizar uma autoavaliação, que define o nível atual de condicionamento, perfil corporal, e ajuda a traçar o ponto de partida para sua jornada de treinamento dentro do app.

Os programas são organizados de forma progressiva e adaptável à agenda de cada mulher. Há trilhas voltadas para quem treina em academias, com planejamento anual e progressão mensal, e também opções para quem prefere se exercitar em casa, conduzidas pela própria Flávia.

Os treinos variam em duração e formato, com alternativas pensadas para manter a constância mesmo em rotinas intensas. A metodologia ainda inclui aulas focadas em gasto calórico e um pilar voltado à mobilidade, liberação de dores e melhora do desempenho físico.

Além do treinamento, o aplicativo conta com um módulo de nutrição

Este, é baseado em reeducação alimentar, desenvolvido por nutricionista parceira, com orientações que fogem de dietas restritivas e se adaptam a diferentes objetivos, como emagrecimento ou ganho de massa muscular.

Também inclui programa de seis semanas baseado na fisioterapia pélvica, voltado à recuperação abdominal e à preparação do corpo para retomar a rotina de exercícios com mais segurança e consciência corporal.

Outro diferencial é a comunidade de mulheres integrada ao ambiente digital, criada para incentivar a constância e fortalecer a motivação por meio do apoio mútuo e da troca de experiências.