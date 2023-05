Grupo Edson Queiroz anuncia sua nova marca: GEQ

Nesta semana, o Grupo Edson Queiroz, que possui mais de 70 anos de história, anunciou sua nova marca. Com a assinatura “Impacto para além do essencial”, a nova identidade reforça a jornada de transformação do GEQ, uma marca que nasceu regional e a cada dia expande mais sua relevância para todo o Brasil.

Controlador das empresas Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares, o grupo se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

A nova marca destaca a tradição, a solidez e a confiabilidade do grupo. A Bússola conversou com Carlos Rotella, presidente executivo do grupo, que fala sobre o conceito do rebranding e como isso reflete no posicionamento da marca, destacando um GEQ mais moderno, ágil e digital.

Bússola: O GEQ tem mais de 70 anos de fundação, um grupo sólido nascido no Ceará e com atuação em todo o país. Por que fazer essa mudança neste momento?

Carlos Rotella: Toda empresa, para se manter relevante no mercado, precisa de constante atualização. Acompanhar as mudanças que acontecem no mundo e buscar alternativas para melhorar cada vez mais os resultados são essenciais para a sustentabilidade de todo e qualquer negócio. O GEQ está vivendo uma jornada de transformação.

Revisitamos nossa cultura, redefinimos nossa estratégia, expandimos e evoluímos e isto precisa refletir em nossa identidade. Por isso, a importância dessa mudança. O GEQ tem construído uma história de sucesso que muito nos orgulha e 70 anos depois de sua criação, nossa nova marca reflete o empreendedorismo e a visão de futuro de nosso fundador e de todos os que o sucederam, traduzindo o pioneirismo, a versatilidade e a ousadia que ajudaram a forjar o nosso legado.

Além disso, o grupo é muito reconhecido regionalmente e com o rebranding queremos expandir essa relevância para todo o Brasil, endossando as marcas de nossos negócios que já são conhecidas nacionalmente.

O que significa esse novo conceito? Como ele reflete esse novo momento da GEQ?

A assinatura da nova marca leva o conceito “Impacto para além do essencial”. Com o nosso novo posicionamento queremos reforçar que, para o GEQ, essencial é ir além, oferecendo produtos e serviços que facilitem a vida das pessoas e gerem valor para a sociedade, impactando a todos positivamente, nos quatro cantos do país.

O que os clientes e o mercado deverão esperar do GEQ a partir dessa mudança?

Nossa nova marca representa a conexão do legado do nosso fundador com o futuro. Representa o GEQ que queremos ser percebidos: uma empresa sólida, mas com grande adaptabilidade, que se mantém sempre conectada com o futuro e com as próximas gerações.

O rebranding reforça a evolução e modernização de nossa empresa, que busca cada vez mais se conectar com as novas gerações, atraindo talentos diversos para que juntos possamos continuar a escrever esta história de sucesso, oferecendo facilidade, bem estar e impacto positivo para nossos colaboradores, sociedade, clientes, consumidores, fornecedores e parceiros.

O GEQ tem hoje cerca de 9 mil colaboradores e atua em vários estados do país. Qual é a importância do GEQ no fortalecimento da economia brasileira?

O GEQ atua em diversos segmentos: energia, alimentos e bebidas, eletrodomésticos e comunicação. Nosso grupo está entre as 100 maiores empresas do Brasil e, consequentemente, é um dos maiores empregadores do país, gerando cerca de 9 mil empregos diretos em todo o território nacional. Isso nos traz uma responsabilidade social importante e temos ciência desse compromisso. O Grupo Edson Queiroz é um player representativo no mercado, é um grupo sólido, pujante e com relevante contribuição para o desenvolvimento do país.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Yandeh inaugura CD para revolucionar mercados de bairros em SP

BossaBox ultrapassa marca de R$ 22 mi de faturamento e 100 clientes

80% das compras em e-commerce são realizadas por mulheres