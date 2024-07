Virgínia Garcia: como Edutainment e Streaming podem revolucionar o ensino bilíngue no Brasil

Por Virgínia Garcia*

Imagine aprender um segundo idioma na sala de aula e vivenciá-lo no sofá de sua casa em ritmo de diversão a todo momento. Uma aventura que o controle remoto traz permitindo a descoberta de novos conceitos como tesouros escondidos. Bem-vindos ao mundo do Edutainment via Streaming!

O termo Edutainment é a fusão de duas palavras em inglês: "Education" (educação) e "Entertainment" (entretenimento). A origem do termo "edutainment" remonta à década dos 40 e acredita-se que tenha sido cunhado por Walt Disney, que buscava criar conteúdo audiovisual que fosse tanto educativo quanto divertido em seus filmes.

No século XXI, a abordagem Edutainment reconhece que os aprendizes crescem em ambiente engajador cercado por tecnologias audiovisuais interativas. É clara a tendência das gerações atuais a se engajarem muito mais visualmente com conteúdo que lhes proporcione algum nível de diversão e interatividade. Ao integrar material audiovisual, jogos educativos e aplicativos interativos no processo de aprendizagem e vivência de uma língua adicional, o Edutainment consegue prender a atenção dos alunos, melhorar a retenção de conhecimento e até mesmo estimular o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tais como pensamento crítico e a resolução de problemas.

Quais são os benefícios do Edutainment?

O uso de conteúdo de Streaming interligado a Edutainment oferece indubitavelmente uma série de vantagens que podem enriquecer a experiência do aprendiz. Em primeiro lugar, o Streaming permite a vivência de uma imersão 3600 na língua-alvo por meio de filmes, séries, documentários e vídeos produzidos em segunda língua, o que proporciona ao aluno uma experiência autêntica e contextualizada.

Além disso, o aprendiz é levado a um mergulho profundo em aspectos culturais, exposição a sotaques diversos e contato com nuances da língua que são difíceis de capturar em sala de aula. O Super Streaming especializado em Edutainment transforma a aprendizagem em atividade prazerosa, incentivando os alunos a vivenciarem mais ativamente o processo de domínio da segunda língua.

O Streaming também oferece a maxi-aprendizagem, ou seja, a flexibilidade de aprender a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso permite que os alunos assistam a conteúdos em seu próprio ritmo, pausando, retrocedendo e revisitando materiais conforme desejem ou necessitem. É importante ressaltar que conteúdos feitos para Streaming são envolventes, divertidos e, consequentemente, aumentam significativamente a motivação dos alunos. A motivação gerada por esse tipo de conteúdo faz com que o aprendiz se torne mais propenso a dedicar tempo ao aprendizado por meio da vivência do idioma.

Experiência enriquecida

Plataformas de Streaming com abordagem Edutainment apresentam funcionalidades sociais que permitem aos alunos discutirem conteúdos, compartilharem recomendações e interagirem com outros, ampliando oportunidades de aprendizagem da língua-alvo. Isso ajuda a formar comunidades de aprendizado colaborativa enriquecendo a experiência dos alunos por meio da troca de ideias e de feedbacks.

Contudo, todo cuidado é pouco quando se trata de seleção de conteúdo audiovisual para um Streaming especializado em Edutainment. Curadoria é de importância ímpar para assegurar confiabilidade educacional. Por exemplo, o Super Streaming ISMax da International School Education, a ser lançado em breve, usa como seu principal diferencial a curadoria criteriosa de conteúdo assegurando à escola e à família um cuidadoso processo de busca, seleção, filtro e classificação de conteúdo estritamente seguro para cada faixa etária de alunos. O processo de curadoria da International School Education busca anular de maneira assertiva a possibilidade de alguma informação indevida passar despercebida para o aprendiz.

Sem sombra de dúvida, o ecossistema escolar, ou seja, gestores, família, professor e alunos, deve aproveitar o macro potencial do Streaming especializado em Edutainment. Essa inovação provoca uma experiência de maxi-aprendizagem rica e dinâmica e prepara o aluno para uma maior fluência e proficiência em inglês.

*Virginia Garcia é atualmente Vice-Presidente da International School Education.

