Como conquistar e fidelizar o público com mais de 50 anos?

No Brasil, até 2045, o público acima dos 50 anos será responsável por movimentar até R$ 3,8 trilhões – segundo Data8. A chamada economia prateada vai duplicar, sim, mas por que esperar 20 anos para investir nesses consumidores?

Atualmente, os 76% dos 50+ são a principal fonte de renda de suas famílias. Quando observamos que 54% deles não se sentem representados pela mídia e em campanhas publicitárias, encontramos um mercado em potencial.

Como explorar este cenário? Para entender, buscamos 7 marcas e suas estratégias.

Campanhas para os 50+ precisam eliminar o estigma das necessidades deles

No Brasil, 45% das mulheres acima dos 40 anos apresentam algum grau de incontinência urinária, uma condição que carrega estigma, mas que é real e precisa de atenção verdadeira.

A marca Plenitud, da Kimberly-Clark, está entre as empresas que propõe suprir essa necessidade. E para garantir uma comunicação efetiva com o público alvo, investe fortemente em publicidade focada em retirar o estigma da condição.

Ações com celebridades, como Claudia Raia e Regina Volpato, são centrais.Elas encorajam a discussão e promovem o empoderamento feminino.

Na estratégia, a marca de roupas íntimas descartáveis para incontinência urinária destaca a campanha “Querida Eu do Futuro”.

A iniciativa reforça que nem a idade nem a incontinência urinária devem ser obstáculos para viver plenamente, além de incentivar o diálogo sobre o tema de forma aberta e sem estigmas nas redes sociais.

Produtos para adaptação de lares devem considerar estética

Casa não é hospital. A noção dirige a filosofia da Deca para a criação de produtos para os 50+.

A marca lançou a linha Deca Care, que reinventa barras de apoio em versões com cores, design sofisticado e funções adicionais, como cabide e prateleira.

O objetivo é eliminar a associação hospitalar desses itens, transformando-os em peças que valorizam o ambiente sem abrir mão da funcionalidade.

A estratégia se apoia também no estudo Arquitetura da Experiência, que revelou como a adaptação das casas é determinante para o envelhecimento com qualidade de vida, principalmente em lares multigeracionais e solo.

Com abordagem semelhante, baseando-se em estudos do tipo, a Durafloor tem investido em pisos laminados e pisos vinílicos que reduzem o risco de quedas, uma das principais causas de perda de independência entre idosos.

Junto com barras de apoio, o piso tem papel central na adaptação dos lares para os mais idosos.

Foco na nutrição 50+ é caminho para setor de alimentação

No setor de alimentação, a estratégia de marcas como Danone e Ajinomoto é cultivar ativamente seu público 50+, desenvolvendo produtos especializados.

Atualmente, cerca de 20% do portfólio de nutrição especializada da Danone é destinado ao público 50+ e entre esses produtos, destacam-se fórmulas como Nutridrink, Cubitan e Souvenaid, que auxiliam com aspectos nutricionais do envelhecimento.

O principal foco da empresa é oferecer qualidade de vida e longevidade. O mesmo da Ajinomoto do Brasil, exceto pelo foco recente na saúde feminina.

A especialista em aminoácidos investe na saúde da mulher 50+, entendendo que ela vive uma fase de novas prioridades. O foco é a saúde muscular e óssea como pilares para garantir a força, a mobilidade e a independência.

O produto mais recente é o AminoMov, fórmula pensada para ser uma aliada prática na rotina da mulher madura, combinando nove aminoácidos essenciais, cálcio e vitaminas (B6, C e D) para contribuir com a vitalidade e a força.

Portfólio de seguradoras ganha atendendo os 50+

Com mais de 50 anos, a preocupação com o futuro também gera interesse em seguros. MetLife e BB Seguros atendem ao público sénior ao expandir seus portfólios.

A MetLife destaca o Vida Total, um seguro de vida individual com cobertura vitalícia e possibilidade de capital segurado de até R$50 milhões.

Além da proteção financeira, o produto apoia no planejamento sucessório e na preservação patrimonial.

A BB Seguros chama atenção para o Seguro Proteção Pessoal – Plano Sênior, que garante, entre outras proteções, indenização ao segurado em caso de fratura óssea causada por acidente.