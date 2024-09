74,5% do brasileiros jogam videogames com frequência — classe C está mais incluída no consumo

O perfil do gamer brasileiro vem se transformando ao longo dos anos, refletindo tendências globais e características específicas do país. De acordo com a última edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), realizada pelo Sioux Group e Go Gamers, 74,5% dos brasileiros afirmam jogar regularmente jogos digitais, um crescimento que reforça a consolidação dessa prática no cotidiano nacional. O estudo, que coleta dados de 13.051 participantes, foi aplicado em território nacional entre fevereiro e março de 2022.

A popularização dos jogos digitais reflete uma multiplicidade de públicos. Mulheres, por exemplo, representam 41% dos jogadores, enquanto o público de jogadores de computadores, especialmente PC Gamers, continua a crescer, destacando-se entre os jovens de 20 a 24 anos. Essa faixa etária representa 27,5% do total de gamers no Brasil.

O estudo revela que o PC vem ganhando relevância como principal plataforma de jogos, sendo preferido por 58,2% dos jogadores, especialmente pelo público jovem. Entre as principais razões para essa escolha estão a possibilidade de customização e a performance superior, tanto em gráficos quanto na jogabilidade. O avanço dos eSports também tem papel crucial nesse cenário, estabelecendo o computador como a principal plataforma competitiva.

Além dos computadores, os dispositivos móveis (smartphones e tablets) continuam a ser extremamente populares, com 33,2% dos jogadores brasileiros afirmando que jogam nesses dispositivos diariamente. Consoles, como PlayStation e Xbox, são a terceira plataforma mais utilizada, com 27,7% dos usuários afirmando jogar com frequência nesses sistemas.

Jovens adultos dominam o cenário gamer brasileiro

Outro dado interessante revelado pela PGB é o perfil etário dos gamers. Enquanto a maioria dos jogadores está concentrada na faixa dos 20 a 29 anos (43,9%), um público acima dos 30 anos, com maior poder aquisitivo, também emerge como relevante para o mercado de jogos digitais. Esses jogadores mais velhos são particularmente atraídos pelas experiências imersivas e de alta qualidade oferecidas pelas plataformas de PC.

Dentro das diferentes classes sociais, a pesquisa aponta que 67,7% dos gamers pertencem à classe B, enquanto a classe C (C1 e C2) responde por uma significativa fatia de 38,7%. Isso reforça o papel da classe média como um grupo consumidor importante, apesar dos custos elevados associados ao consumo de hardware e software de qualidade para jogos.

Bruno Motta, Sr. Category Manager de Xbox no Brasil, comentou o cenário cada vez mais plural dos jogadores de PC e as iniciativas da empresa voltadas a diferentes perfis.

“Continuamos com o compromisso de investir para entregar mais jogos e novidades para a comunidade de PC. Estamos no caminho certo ao oferecer um serviço de games que se destaca entre a maioria que joga no computador. Hoje, o Xbox Game Pass oferece mais de 100 títulos, e nosso objetivo é incluir mais jogos no dia do lançamento, de desenvolvedores independentes e com vozes mais diversas”, explicou Motta.

Outro produto em destaque entre os jogadores de computador é o sistema operacional Windows, da Microsoft. Lançado há cerca de um ano, o Windows 11, que conta com recursos avançados para uma gameplay de alta qualidade gráfica, está entre os sistemas mais utilizados pelos players.

Carlos Silva, Head of Game da PGB, destacou o papel fundamental da pesquisa, realizada anualmente desde 2013, em mapear o cenário gamer no Brasil. "A principal contribuição desse levantamento não está apenas nos números, mas no entendimento dos perfis por trás das telas. Isso reforça nosso compromisso em promover um ambiente cada vez mais plural para que todos os jogadores possam encontrar o próximo jogo favorito", afirmou.