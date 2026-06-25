Como a Copa do Mundo transforma o aprendizado nas escolas brasileiras

Copa do Mundo nas escolas: projetos unem futebol, reciclagem e trabalho em equipe (Freepik)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 25 de junho de 2026 às 10h00.
Última atualização em 25 de junho de 2026 às 14h37.
De quatro em quatro anos, o Brasil se mobiliza para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Mas, para crianças e adolescentes, o maior evento esportivo do planeta costuma ir muito além da torcida em frente à televisão. Nas escolas, o torneio se transforma em uma oportunidade para ampliar o aprendizado, fortalecer a convivência e desenvolver competências socioemocionais por meio de experiências que conectam o futebol a temas como cultura, geografia, história, sustentabilidade, criatividade e trabalho em equipe.
De campeonatos temáticos a projetos artísticos e colaborativos, educadores têm aproveitado o entusiasmo dos estudantes para criar vivências que tornam o aprendizado mais envolvente e significativo. Confira algumas das ações realizadas por escolas ao longo do mês em clima de Copa do Mundo:
Colégio Mira (Niterói/RJ)
Em uma proposta que uniu esporte, cidadania e sustentabilidade, os alunos utilizaram tampinhas arrecadadas em uma campanha solidária para construir uma bandeira do Brasil. A atividade estimulou o trabalho em equipe, o senso de pertencimento e a participação coletiva, mostrando como a Copa pode servir de inspiração para reflexões que vão além dos gramados.
Colégio Contemporâneo (Natal/RN)
O projeto Copa Recreio transformou os intervalos em momentos de integração e diversão. Chute ao gol, embaixadinhas, narração de partidas, torneio de totó e jogo de “bafo” fizeram parte da programação, que incentivou o espírito esportivo, a cooperação, o respeito e a aproximação entre os alunos.
Colégio Anchieta (Salvador/BA)
Em mais uma ação da Inspira Rede de Educadores, o colégio promoveu um campeonato interclasse temático com abertura oficial, escolha de seleções, uniformes personalizados, bandeiras e torcida organizada. Além das competições, os estudantes participaram de atividades ligadas à cultura, geografia, história e diversidade dos países participantes.
A proposta utilizou o esporte como ferramenta pedagógica para desenvolver disciplina, cooperação, respeito às regras e trabalho em equipe, envolvendo também as famílias na experiência.
Colégio Marília Mattoso (Niterói/RJ)
Alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio foram responsáveis pela produção das bandeiras dos países participantes da Copa para decorar os espaços da escola. A ação ampliou o contato com diferentes culturas e nações, ao mesmo tempo em que estimulou a criatividade, o protagonismo estudantil e o trabalho colaborativo.
Colégio Santa Catarina (São Paulo/SP)
Com o projeto “O Santa na Copa”, o Colégio Santa Catarina busca resgatar tradições ligadas ao mundial com atividades voltadas à integração, pertencimento e participação comunitária. A unidade mobilizou alunos, famílias e vizinhança para a pintura de uma das ruas mais tradicionais da Mooca e abriu um espaço próprio para troca de figurinhas, além de promover uma iniciativa de educação ambiental.
Estudantes dos Anos Iniciais produziram lixeiras especiais para a coleta dos chamados liners, os papéis que revestem as figurinhas adesivas e que, muitas vezes, acabam sendo descartados no lixo comum. Após o evento, todo o conteúdo coletado será encaminhado a uma organização para reciclagem.
Colégio Visconde de Porto Seguro (São Paulo/SP)
Aproveitando a febre do campeonato mundial de futebol e dos álbuns de figurinhas, o Colégio Visconde de Porto Seguro criou a Copa Porto. Liderada por 32 professores do Projeto Fair Play — que há três anos trabalha a ética esportiva na instituição —, a iniciativa transformou a rotina dos alunos com trocas de figurinhas e o clássico jogo do “bafo” nos intervalos.
A experiência ganhou força com uma Fan Zone interativa (com chute a gol e futebol sentado) e um torneio de estrutura quase profissional, com direito a cheerleaders e arbitragem pedagógica.
Expandindo esse impacto para além dos muros escolares, os estudantes aliaram esporte, solidariedade e sustentabilidade: doaram mais de 6,5 mil figurinhas ao Hospital Oncológico Infantil Darcy Vargas, superando a marca de 20 mil doações desde 2014, enquanto o campus de Valinhos engajou os jovens na reciclagem do papel descartável dos versos dos adesivos.