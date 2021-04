Comgás vai distribuir prêmios para quem indicar novos clientes

Pela primeira vez, a Comgás, maior empresa de distribuição de gás natural encanado do Brasil, lança um programa de indicação baseado em prêmios para captação de novos clientes, o Embaixador Comgás. Com ele, as indicações geram pontos que podem ser revertidos em vários tipos de prêmios, desde bens de consumo, vale compras de supermercado, até vale combustível, milhas para viagens e recarga para o celular.

O interessado em se tornar um Embaixador Comgás deve realizar o cadastro pelo site da companhia para fazer a indicação de novos clientes. Caso haja a contratação do serviço, o embaixador ganha 65 pontos que equivalem a R$ 65,00. Se a ligação do gás for concluída, ele soma mais 100 pontos que valem R$ 100,00. O novo cliente também ganha 100 pontos. Os benefícios são pessoais e intransferíveis e podem ser acompanhados pela própria plataforma. São mais de 3,5 milhões de opções em prêmios.

“Percebemos que nossos clientes já recomendam seus amigos e familiares para contratar o serviço da Comgás. A partir deste movimento natural, estruturamos um programa inédito e 100% digital que premia quem indica e inclusive o indicado. Para nós, é motivo de orgulho proporcionar este reconhecimento ao engajar, motivar e premiar nossos consumidores e sua rede de contatos em função da sua fidelidade com a nossa marca”, diz Maria Fernanda De Paoli, head executiva de mercado da Comgás.

Neste momento, o programa Embaixador Comgás engloba casas localizadas nas ruas de Guarulhos, Campinas e Piracicaba e que possuem rede disponível para ligação do gás. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar e não é necessário ser cliente.

