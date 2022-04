Comece agora a se planejar para sua viagem de Dia dos Namorados

Por Danila Mansur Jorge*

Após um longo período de incertezas, planejar tornou-se algo quase que inevitável. Do ponto de vista psíquico-terapêutico, isso nos ajuda a enxergar além do dia a dia e nos possibilita sonhar. No aspecto prático, é uma ferramenta que nos ajuda a ter mais clareza do que deve ser feito, o que é prioritário, e que também abre portas para oportunidades.

E quando o planejar está na busca por um roteiro de férias, a escolha de um lugar onde possamos aproveitar um período de descanso, momentos que nos façam desconectar do nosso cotidiano, seja por um período longo ou mesmo um fim de semana prolongado, esse tal de planejar fica ainda mais gostoso de se fazer.

Tendo em vista que o turismo nacional já começou o ano com alta de 22,9% puxado pelas férias de janeiro e as viagens familiares, de acordo com um levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (Fecomercio), planejar seu próximo destino agora pode ser uma garantia de melhores preços em ótimas acomodações.

E se você é aquele viajante que ainda não está preparado para encarar aglomerações e destinos muito disputados, uma ótima opção pode ser os roteiros para desfrutar a dois. E, além disso, se estamos falando de um planejamento mínimo, uma data comemorativa emblemática como o Dia dos Namorados já está aí, batendo na porta, assim como férias em junho ou julho.

Aqui mesmo no Brasil temos centenas de opções. Se você está em São Paulo, por exemplo, e não quer perder tempo com grandes deslocamentos, já pensou em aproveitar o céu do outono no friozinho da Serra da Mantiqueira? Na confluência de três vales fluviais no coração da Serra, você vai encontrar o charmoso Six Senses Botanique. Com acomodações projetadas para revelar uma vista deslumbrante, toda a construção é feita com material nativo, como o jacarandá e a ardósia em tom chocolate, o que torna o ambiente ainda mais acolhedor.

Mas se o plano é mudar totalmente de ares e dar aquela escapada para mais longe, que tal ir até Los Cabos, no México? Lá, onde sol, areia e mar convergem no Cabo San Lucas, está o Las Ventanas al Paraíso. Projetado para estar em completa harmonia com o ambiente local, é um verdadeiro deleite, não só para os olhos mas também pela variedade de experiências gastronômicas personalizadas oferecidas aos hóspedes e que ficam muito melhores sendo aproveitadas a dois.

Um oásis romântico: os hóspedes podem curtir um cinema na praia, contemplar as estrelas com uma cama na varanda da suíte, degustar uma variedade de tequilas em um jantar com um mágico, ou apenas desfrutar de momentos a dois em cabanas de praias exclusivas beira-mar — as únicas no México com um mordomo para atender todos os pedidos — e apreciar a espetacular vista para o Mar de Cortez.

E aí, já deu tempo de sonhar com tudo isso? Vamos planejar.

*Danila Mansur Jorge é uma viajante experiente e curiosa, além de sócia na Blue Papaya Travel, operadora de turismo especializada em roteiros e experiências únicas e personalizadas

