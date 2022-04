Com implantação de políticas inclusivas, Comgás recebe selo da diversidade

A Comgás, distribuidora de gás encanado, foi uma das 51 empresas certificadas pelo Governo do Estado de São Paulo em 2022 com o Selo Paulista da Diversidade. O prêmio foi concedido às organizações públicas, privadas e da sociedade civil que se comprometeram a desenvolver políticas internas de boas práticas e valorização da diversidade de gênero, raça, orientação sexual, deficientes entre outros grupos.

O objetivo do reconhecimento é não só destacar as empresas pelas práticas de inclusão, mas também dar visibilidade às ações das companhias certificadas, contribuindo para mudanças graduais e evolução contínua no mercado de trabalho.

Neste ano, a Comgás recebeu o reconhecimento na categoria “Adesão”, que abrange instituições que estejam desenvolvendo e implementando um plano de trabalho que expresse sua política de diversidade. Dentre as inciativas recentes promovidas pela Companhia, estão o Programa Minha Chance — que forma mulheres para atuar como gasistas —, e as contratações afirmativas para profissionais negros e mulheres.

Destaque também na aceleração de carreiras femininas em cargos de liderança, a potencialização da carreira dos talentos PCDs e para o objetivo de proporcionar um ambiente seguro e livre de discriminações principalmente aos profissionais LGBTQIA+.

“A Comgás é movida pelo propósito de, com energia, transformar vidas. E essa força vem da promoção de uma cultura inclusiva, que compreende e valoriza a diversidade e que respeita as diferenças”, afirma a diretora de Operações e Serviços da Comgás, Carla Sautchuck, que recebeu o prêmio em nome da companhia.

