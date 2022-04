Mulheres que Inspiram: Comgás lança podcast com foco no público feminino

Impulsionar debates e reflexões sobre diversidade e, em especial, a figura feminina no mercado de trabalho, principalmente pelo olhar de mulheres. É com esse objetivo que a Comgás, distribuidora de gás encanado, lançou a série de podcasts “Mulheres que Inspiram”, um projeto que impulsiona a troca de experiências para superar os desafios dentro e fora do mercado de trabalho.

Os episódios, mensais e com duração de cerca de 45 minutos cada, ficarão disponíveis nas principais plataformas de podcast, incluindo o Spotify. A primeira temporada, dividida em quatro episódios, conta com convidadas do mercado, incluindo a participação de líderes e CEOs de empresas que abordam o mote “lugar de mulher é…” nas mais variadas temáticas: “inovando, onde ela quiser”, “transformando o mercado a partir da educação”, ”liderando e quebrando paradigmas” e “acolhendo todas as letras — LGBTQIA+ nas empresas”.

O primeiro episódio (“Inovando, onde ela quiser”) já está no ar e tem a participação de Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money e CEO da D'Black Bank, uma fintech que conecta consumidores a empreendedores negros. Carla Sautchuk, diretora de Operações e Serviços da Comgás e Joana Blumenschein, fundadora d’A Casa Di Fusão, apresentam o podcast e, junto com Nina e Tatiana Ferreira Lemos, diretora de Novos Negócios da Comgás, falam sobre como a diversidade pode aumentar a lucratividade, a aplicação inovação aberta nas empresas, e também sobre mulheres inspiradoras, entre outros assuntos.

“A ideia é que nossas conversas tragam inspiração, gerem conhecimento e compartilhem experiências que possam refletir em mais inclusão e diversidade para o mundo corporativo”, declara Carla Sautchuk, diretora de Operações e Serviços da Comgás.

Episódios:

“Inovando, onde ela quiser”, discussão sobre a importância de ter mais mulheres na alta liderança olhando para inovação (já disponível nas plataformas). “Transformando o mercado a partir da educação”, reflexão sobre a importância da educação da mulher, desde a primeira infância até a capacitação universitária, para que possam transformar sua realidade e o mercado de atuação (lançamento previsto para segunda quinzena de abril). “Liderando e quebrando paradigmas”, desconstrução do mito de que não se pode dedicar integralmente à vida profissional e à maternidade (lançamento previsto para segunda quinzena de maio). “Acolhendo todas as letras — LGBTQIA+ nas empresas”, conversa para mostrar quais são principais desafios enfrentados por esses profissionais e como mulheres (e homens) podem inspirar e ajudar nessa luta (lançamento previsto para segunda quinzena de junho).

