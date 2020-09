Com exceção da China, PIB do G20 cai

Os países mais ricos do mundo amargaram queda recorde do PIB no segundo trimestre. Na média, o recuo foi de 6,9%. A OCDE divulgou esse e outros dados hoje, confirmando o que todos já tinham percebido: a crise provocada pela pandemia jogou ao chão a atividade global. A única nação a escapar do arrasto foi a China.

Relatório da OMS e do Banco Mundial aborda ações urgentes e preventivas, alertando que preparar o mundo para outra crise custaria 5 dólares por pessoa

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 124.000 citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por covid-19 em todo o país.*

Média móvel — 14/9/2020 Média móvel — 14/9/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre a resistência de parte do funcionalismo público em retomar as atividades; e outro artigo trata do estrago da pandemia na América Latina, que já é maior do que em boa parte dos países europeus. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Conjuntura – Inflação continua impactando mais as famílias pobres, diz Ipea

Novos fundos federais? – ‘Vamos entrar em rota de implosão fiscal

INSS reaberto – Agências

Reforma administrativa – Pesquisa: para 53%, servidores da ativa

Funcionalismo – Redução drástica

Petróleo – Demanda global

Poder e Política

Saúde e Ciência

Testes

Fiocruz

Comorbidades

Há sinais de que a vacina

Mundo

Sustentável

Fogo 1 – Queimadas levam Mato Grosso do Sul

Fogo 2 – Incêndios

Internacional

Movimento QAnon

Volta de alunos portugueses

Rússia

Depois de três anos, embaixador

Itália

Corporativo

Varejo e Consumo

Desfile da Macy’s

Destinos domésticos são aposta da CVC

Covid-19 torna voo de classe executiva

Bem-estar (em casa)

Vida de mãe… – Isolamento

Acabou? – Cerca de 80% já retomaram atividades fora de casa

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.