Com apoio da Newmark, Nestlé inaugura nova loja conceito na Paulista

A Newmark foi escolhida pela Nestlé para definir o local de uma loja conceito em São Paulo. Com briefing e cronograma desafiadores, a consultoria imobiliária escolheu a localização para a flagship de um produto inovador da marca, a nova cafeteira de cápsulas Nescafé Dolce Gusto NEO: a Praça Alexandre de Gusmão, na região da Avenida Paulista.

“O trabalho da Newmark envolveu um planejamento estratégico minucioso por se tratar de um local fora do óbvio para o varejo”, afirma Mônica Lee, head de Transações da Newmark. O requisito essencial, além de uma localização com grande fluxo de pessoas, era a proximidade à natureza, fazendo a conexão com o produto, altamente inovador e sustentável: máquinas inteligentes, capazes de oferecer customização do café através de aplicativo conforme o perfil de cada consumidor, e a primeira cápsula à base de papel do mercado, pronta para ser compostada.

Da mesma forma, a construção seguiria os preceitos de inovação e sustentabilidade. O projeto de tecnologia construtiva foi idealizado pelo arquiteto Guto Requena com geração mínima de resíduos. Na América Latina, a loja traz ineditismo na arquitetura pré-moldada com impressão 3D em biomateriais. A ideia é que, após o período de atividade previsto para a loja, a construção seja desmontada e as matérias-primas reaproveitadas ou recicladas.

A equipe da Newmark trabalhou em todas as etapas do processo; começando pela busca por diversos espaços em parques e áreas verdes, em variados endereços da cidade; incluindo as negociações com os "finalistas" até a sua concretização.

A escolha pela Praça Alexandre de Gusmão, que faz parte da concessão dada ao Consórcio Borboletas SPE Ltda., gerido pelo Groupe Allarde, o mesmo que desenvolveu o Cidade Matarazzo e responsável também pela revitalização do Parque Trianon, agregou todos os diferenciais buscados pela Nestlé. “Com a nossa intermediação, foi possível concluir a negociação em tempo hábil para o cumprimento do cronograma", diz Lee.

