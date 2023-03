Start for All reúne nomes de peso para discutir o futuro no Rio

Inovação, metaverso, inteligência artificial, marketing digital, inovação e engajamento social. A segunda edição do “Teleport: bem-vindo ao futuro” reúne tudo isso e muito mais em um ambiente aconchegante e repleto de novas experiências sensoriais. Nomes de peso como Mônica Prado, Davi Braga, Vinicius Areb, Edu Lyra e Walter Longo são os escolhidos para comandar o Happy Talk, no próximo dia 30 de março, das 18h às 23h, no EXC Jockey Club, no Rio de Janeiro.

Segundo Monica Prado, CEO da Start for All, empresa organizadora do evento, a ideia é que as pessoas se sintam confortáveis e instigadas a receber e trocar conhecimento sobre tudo que possa mudar suas vidas para melhor e alcançar bons resultados, independentemente da idade e da profissão.

“Escolhemos a dedo os palestrantes exatamente porque não é pra ser mais uma palestra enfadonha e, sim, um ambiente em que o público será impactado pela informação recebida e vai de poder aplicar em qualquer área da sua vida”, diz.

O evento tem a marca da Start for All, conhecida como criadora de um movimento de troca de conhecimento que faz ser agradável a saída da zona de conforto para um universo de ideias e criação. “A empresa conecta pessoas às habilidades da sociedade dinâmica moderna, de maneira única, agradável e fluida”, afirma a CEO.

De acordo com ela, que também é uma das palestrantes, não dá mais para falar sobre negócios, empreendedorismo sem falar de engajamento social e sustentabilidade. “A Start for All tem o papel de ser o passaporte intelectual para a realidade moderna. Trazemos os mais atuais modelos de conhecimento sobre inovação e tecnologia a todas as gerações. Nosso compromisso é com a informação que transforma o bem-estar mental e social das pessoas”, declara.

