Clube BK se consolida como um dos maiores programas de loyalty do Brasil

O Clube BK, do Burger King, completou dois anos, consolidando-se como um dos principais programas de fidelidade totalmente digitais do fast food brasileiro e o maior programa de fidelidade do Burger King da América Latina no segmento de restaurantes, sendo o principal driver da estratégia de CRM da Companhia. São 1,4 bilhão de pontos emitidos em pouco tempo, com mais de 5 milhões de resgates de lanches, entre sanduíches, acompanhamentos e sobremesas.

O programa, que já tem 10,7 milhões de usuários cadastrados, tornou-se uma importante alavanca de reconhecimento dos consumidores mais fiéis da marca, com a distribuição de mais de 3 milhões de sanduíches, 2,7 milhões de acompanhamentos, quase 2 milhões de sobremesas e 1,4 milhão de bebidas por meio do resgate de pontos.

Alinhado aos objetivos do Burger King de se tornar uma empresa de fast-food com DNA tecnológico, o Clube BK faz parte da estratégia de transformação digital da marca no Brasil, que vem investindo em ferramentas para oferecer ao consumidor uma jornada cada vez mais prazerosa, unindo o marketing à tecnologia. O resultado dessa e de outras ações se reverte no crescimento das vendas digitais, responsáveis atualmente por mais de 35% do faturamento da Zamp, máster franqueada Burger King e Popeyes no País.

Para o vice-presidente de tecnologia da Zamp, Igor Freitas, a grande procura pelo aplicativo próprio do Burger King, no qual também está inserido o Clube BK, mostra o quanto a estratégia de otimizar a jornada digital tem sido assertiva.

“Estamos cada vez mais promovendo uma jornada em que o consumidor encontrará pontos de contato dinâmicos e mais integrados com funcionalidades tecnológicas. Conseguimos, dessa forma, proporcionar uma experiência positiva para o cliente e mapear seus hábitos e preferências, visando a personalização da jornada do consumidor. O Clube BK faz parte dessa estratégia, que contribui para a geração de tráfego nos restaurantes e estimula o uso do aplicativo, principalmente devido às promoções personalizadas e recompensas”, diz.

Funcionalidades para acumular pontos

Atualmente, o Clube BK é a funcionalidade mais importante do aplicativo próprio do Burger King, fornecendo pontos a partir das compras dos clientes. Além disso, existem funcionalidades sazonais, adicionadas conforme o período ou agregadas a promoções específicas, como a Taca Fogo, na qual o cliente chacoalha o celular para obter ofertas exclusivas, pontos no Clube e lanches grátis.

Na última Black Friday, por exemplo, a campanha Taca Fogo foi responsável por mais de 2 milhões de downloads do aplicativo próprio. O número de vezes que o app foi baixado no período representou 25% a mais na base de usuários em comparação com o dado do balanço do 3º trimestre de 2022 da Zamp.

Ocasionalmente, algumas promoções também agregam funções ao app próprio que são pontuais, apenas enquanto duram os estoques, como foi o caso da promoção de Halloween, baseada em realidade aumentada (RA). O cliente podia apontar a câmera do celular, “caçar um fantasma” e receber uma recompensa, revertida em lanche ou pontos para resgate de lanches no programa de loyalty. Para os usuários cadastrados, é possível acumular pontos o ano todo por meio das compras de lanches nos restaurantes, delivery e app, que está disponível no Google Play e na Apple Store.

