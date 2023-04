Com 10 anos no Brasil, AutoZone atinge a marca de 80 lojas

Com mais de 7 mil lojas espalhadas pelo mundo, a AutoZone vem expandindo sua atuação no mercado brasileiro. Reconhecida mundialmente como um dos principais players de varejo de peças de reposição e acessórios automotivos, a empresa completou 10 anos de operação no mercado nacional. Atualmente, a marca é líder de vendas em todo o mundo, com foco em conveniência, agilidade e resolutividade, se destacando pelo pioneirismo e qualidade que trouxe ao segmento de peças automotivas.

No Brasil, a AutoZone conta hoje com mais de 50 mil itens entre peças e acessórios, disponíveis para carros e motos. Atualmente, são mais de 80 lojas na cidade de São Paulo, interior paulista, norte do Paraná e sul de Minas Gerais e Goiás, além de um grande Centro de Distribuição em Paulínia e um escritório central, também em São Paulo – que presta assistência especializada para toda a rede no país. Para este ano, o foco da companhia tem sido a entrada em novos mercados brasileiros e adensamento em áreas onde já possui loja.

A história de sucesso da AutoZone começou em 1979, nos Estados Unidos, quando o seu fundador, Pitt Hyde, abriu a primeira loja da rede. Ali, o executivo detectou a falta de lojas boas e de qualidade no setor, criando um novo conceito para o negócio de peças de automóveis: lojas limpas, bem-organizadas, produtos acessíveis e um serviço de excelência com vendedores especialistas em autopeças e acessórios para automóveis. Hoje, a empresa, que está sediada em Memphis (Tennessee – Estados Unidos) e com operações no México e Brasil, possui uma extensa linha de produtos com marcas próprias de alta qualidade. Nos EUA, foi classificada como uma das 250 maiores empresas pela revista Fortune e alcançou o 39° lugar em ranking das Melhores Empresas para se Trabalhar realizada pela revista Forbes em 2021, com 750 multinacionais.

De acordo com Mauricio Braz, presidente da AutoZone Brasil, a expectativa para os próximos 5 anos é continuar expandindo o número de lojas no país. “O brasileiro possui uma relação especial com seu carro e por isso o mercado brasileiro de autopeças tem um grande potencial e foi a nossa escolha para dar continuidade à expansão internacional da AutoZone. Nesta primeira década de atuação no país, testamos os diferentes tipos de mercados e suas variáveis, como hábitos de consumo, adequação do nosso modelo, custos operacionais, etc. Começamos pelo Estado de São Paulo, inicialmente pelas cidades do interior, e a expansão seguirá em ritmo acelerado nos próximos anos”, diz o executivo.

