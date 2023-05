Ford conclui venda de fábrica fechada em Taubaté

A Ford concluiu ontem, 28 de abril, a venda da fábrica de Taubaté, no interior paulista, para a construtora São José Desenvolvimento Imobiliário. O acordo foi anunciado um ano atrás porém dependia de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de um processo de diligência e outros trâmites, para ser finalizado.

Antes de decidir fechar, em janeiro de 2021, suas fábricas no Brasil por conta de muitos anos de prejuízo, a Ford produzia motores em Taubaté. Agora, segundo informação divulgada pela montadora, o imóvel de 830 mil metros quadrados será ocupado para atividades industriais do grupo Vicunha-CSN, que fechou acordo com a São José.

A Ford ainda negocia com a montadora chinesa BYD a venda da fábrica de Camaçari, na Bahia, onde produzia o utilitário esportivo EcoSport. Para a São José, a empresa já tinha vendido, três anos atrás, a fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, em que produzia caminhões.

Hoje, os veículos da marca vendidos no mercado brasileiro são importados, principalmente, de fábricas da Argentina, que recebeu investimentos de US$ 660 milhões para o lançamento de uma nova geração da picape Ranger, e do México, além do Uruguai, onde uma linha terceirizada monta a van Transit. A montadora também fatura com serviços prestados por seu centro de tecnologia em Camaçari, perto de onde ficava a fábrica, no desenvolvimento dos carros produzidos pela marca no mundo. No ano passado, a Ford interrompeu uma longa sequência de perdas e voltou a ter lucro na América do Sul.