Colaboração entre marcas do Rio de Janeiro aposta em bebida proteica

A Jui, marca brasileira especializada em sucos funcionais em pó, uniu forças com a Smoov para lançar o Lemon Pie by Jui, smoothie exclusivo que estará disponível nas dez unidades da rede no Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (26).

Inspirado na clássica torta de limão, o lançamento combina notas cítricas em uma bebida que une cremosidade e funcionalidade.

A receita leva iogurte zero lactose, whey de baunilha BOLD e Jui sabor Limão, reforçando o propósito da marca de facilitar a ingestão diária de fibras e promover a saúde em uma opção de baixa caloria.

Benefícios e composição do novo smoothie

O smoothie reúne 34 gramas de proteína, 3,8 gramas de fibras, não possui açúcares adicionados e conta com ingredientes de ação antioxidante.

“A Smoov compartilha da nossa visão de tornar a nutrição funcional mais acessível. O Lemon Pie by Jui traduz esse propósito ao oferecer uma opção rica em proteínas e fibras, que se encaixa na rotina de quem busca mais equilíbrio e bem-estar”, afirma André Dalem, fundador e CEO da Jui.

O lançamento reflete uma nova etapa da alimentação funcional, em que produtos que unem fibras e proteínas tendem a ganhar mais espaço.

Tendências de Mercado e o Comportamento do Consumidor

“Percebemos uma mudança importante no comportamento do consumidor nos últimos anos. A proteína ganhou protagonismo nas escolhas alimentares e ampliou o interesse por produtos com benefícios nutricionais claros.

Além disso, o aumento do uso de canetas emagrecedoras ajudou a colocar a ingestão de fibras no radar de um público muito mais amplo.

Com a expertise da Smoov, desenvolvemos uma receita que combina proteína e fibra, tornando esse cuidado mais simples e prazeroso no dia a dia”, completa Dalem.

Para Léo Quintão, fundador da Smoov, a colaboração amplia as opções funcionais oferecidas pela rede.

“Smoov e Jui promovem o mesmo lifestyle e a mesma proposta de descomplicar a rotina das pessoas. Essa parceria reforça essa conexão e deu origem a um produto que representa muito bem o que as duas marcas acreditam. Sem contar o quão bom ficou o produto”.