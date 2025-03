O engenheiro que criou uma marca de bebidas saudáveis e já fatura R$ 25 milhões

O mercado de bebidas funcionais cresce no Brasil, impulsionado pela busca por produtos saudáveis e sem aditivos artificiais. Mas entrar nesse setor exige conhecimento científico, regulamentação rígida e uma estratégia de distribuição eficiente.

Foi nesse cenário que a WNutritional, dona da marca Life Mix, surgiu em 2014. A empresa desenvolve bebidas enriquecidas com nutrientes, mirando consumidores que querem saudabilidade sem abrir mão da conveniência.

Agora, em 2025, a empresa se estrutura para crescer ainda mais. Após um ano de ajustes operacionais, a WNutritional fechou 2024 com 25,8 milhões de reais em receita, alta de 27,5% . O desempenho garantiu à empresa a 104ª posição no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 , na categoria de empresas com receita entre 5 milhões e 30 milhões de reais .

"A gente sempre soube que inovação e ciência seriam nossos diferenciais", afirma o fundador Daniel Feferbaum.

O começo: um MBA e uma ideia no supermercado

Feferbaum não veio do setor de alimentos. Engenheiro de produção, trabalhou com consultoria antes de empreender. A virada veio em 2010 , quando fez um MBA na Thunderbird School of Global Management , nos Estados Unidos.

Lá, percebeu que produtos funcionais estavam em alta. "Eu comprava barras de proteína, sucos com vitaminas... No Brasil, não tinha nada disso", conta.

Ao voltar, conversou com o pai, médico nutrólogo. A aposta no setor parecia promissora. "Meu pai disse que todo mundo falava sobre alimentos funcionais, mas ninguém fazia nada."

O passo seguinte foi buscar apoio técnico. Feferbaum reuniu nutricionistas da USP para mapear as deficiências nutricionais da população. Cálcio, vitamina D, fibras e ômega 3 foram identificados como os nutrientes mais ausentes na dieta dos brasileiros. A solução? Incorporá-los a bebidas.

Assim nasceu a WNutritional e sua primeira linha de produtos: os sucos funcionais Life Mix.

Burocracia e erro na estratégia inicial

Criar um suco funcional foi apenas o primeiro desafio. O Ministério da Agricultura não previa a adição de alguns nutrientes em bebidas. Durante dois anos, Feferbaum trabalhou com fornecedores para incluir cálcio, vitamina D e ômega 3 na lista de ingredientes autorizados.

Com a regulamentação aprovada, o produto chegou ao mercado em 2014. A recepção foi positiva: redes como Carrefour e Pão de Açúcar (GPA) logo abraçaram a novidade.

Mas a empolgação inicial levou a um erro. "Colocamos o produto no Brasil inteiro sem estrutura para acompanhar", diz Feferbaum. O Life Mix estava nas prateleiras de Manaus a Porto Alegre, mas a empresa não tinha controle sobre estoque, preço e posicionamento dos produtos no varejo.

Foi preciso mudar. Em 2017, a WNutritional redesenhou a estratégia de distribuição. O plano era crescer de forma controlada, começando por São Paulo e expandindo aos poucos. "A gente criou um modelo de ‘casca de cebola’, testando cada novo mercado antes de entrar", explica o fundador.

O resultado veio rápido: em um ano , a empresa triplicou o faturamento .

Aposta na ciência e diferenciais de mercado

O Life Mix se posiciona como um suco funcional, um conceito que o diferencia de concorrentes. Enquanto sucos tradicionais oferecem apenas as vitaminas naturais das frutas, o Life Mix adiciona nutrientes essenciais.

A linha infantil, desenvolvida com a Turma da Mônica, reforça essa estratégia. "A gente criou o primeiro achocolatado saudável do Brasil", diz Feferbaum. Sem açúcar nem adoçantes artificiais, o produto contém três vezes mais cálcio e vitamina D que os concorrentes.

Outra aposta recente foi o crescimento no e-commerce . A empresa vende bem na Amazon Brasil e, no fim de 2024, passou a comercializar sua linha nos Estados Unidos . "Adaptamos o produto para o regulatório de lá e já estamos vendendo na Amazon americana", afirma Feferbaum.

Crescimento e desafios para 2025

Apesar do avanço, a WNutritional enfrentou um ano de ajustes em 2024. A empresa internalizou a logística, montando um centro de distribuição em Araraquara, no interior paulista. "Foi um período de arrumar a casa para poder crescer de novo", diz Feferbaum.

O plano para 2025 é expandir. A empresa prevê faturar 45 milhões de reais , um crescimento de 75% . Entre os lançamentos, estão um nectar funcional em embalagem de 1 litro e a expansão do achocolatado para novas redes de varejo.

A estratégia continua baseada em inovação. "Nosso diferencial sempre foi a ciência aplicada à nutrição", afirma Feferbaum. O desafio agora é escalar sem perder essa essência.

