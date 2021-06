Coaching: conheça os quatro pilares para ser um profissional de sucesso

Por Bússola

O mercado de coaching no Brasil está em um crescimento acelerado. Segundo pesquisa da International Coach Federation (ICF) realizada pela PwC, o número de profissionais formados cresceu 174% nos últimos quatro anos no país. No mesmo período, o faturamento do setor no mundo cresceu 21%, totalizando US$ 2,8 bilhões ao ano. No Brasil, são US$ 190 milhões.

Mas, mesmo com os números positivos, ainda existem ressalvas com relação às atividades do coach. Não existe uma entidade reguladora, e, a despeito da existência de escolas de prestígio, muitos profissionais ainda prestam serviços com abordagem amadora.

A Bússola ouviu Marcos Lemos, CEO da climby, plataforma de gestão de negócios para profissionais de desenvolvimento humano, que elencou quatro pilares fundamentais para quem deseja atuar profissionalmente como coach. A climby lançou o “Guia definitivo para coaches de sucesso”, que traz uma nova visão para o papel do coach, aliando metodologias de formação com a responsabilidade empreendedora.

“Para profissionalizar o mercado, todo coach precisa entender que é um empreendedor”, afirma Marcos Lemos. “E a jornada no empreendedorismo envolve responsabilidades ligadas à gestão do negócio, que complementam a visão da metodologia escolhida na prática do coaching.”.

Confira abaixo os quatro pilares:

Planejamento

O primeiro passo da jornada é o planejamento, tanto do negócio – em seus aspectos de propósito e financeiro, por exemplo – quanto da oferta que se deseja colocar no mercado. Somente após se ter uma visão clara do potencial do mercado a atingir e de definir um posicionamento das ofertas é possível iniciar a operação.

Disciplina

Como segundo pilar na execução das atividades profissionais é relevante ter disciplina na hora de conquistar e manter a carteira de clientes. Não se trata de “todo mundo precisa de coaching” e, sim, de qual a melhor oferta para aqueles que buscam um suporte profissional para aumentar sua produtividade ou alcançar um objetivo.

Excelência

O material destaca também a relevância das entregas ligadas à excelência operacional. “Uma boa gestão, aliada à excelência na prestação do serviço, é fundamental para atuar nas empresas e manter um negócio sustentável”, diz Lemos. Dessa forma, é essencial que o coach tenha uma mentalidade empreendedora para assegurar que o que foi acordado seja efetivamente entregue, gerando valor para o cliente, ao melhor custo de operação.

Gestão do negócio

Não há como crescer de forma sustentável sem o controle financeiro – como o fluxo de caixa e a rentabilidade – e da gestão do negócio, como a avaliação dos aspectos operacionais na prestação do serviço: estamos crescendo com mais clientes? Estamos em linha com o planejamento? Estamos atingindo as métricas de marketing? E tantas outras.

A climby também oferece um serviço de divulgação de perfil de coaches no Engage e de localização dos coaches cadastrados.

Veja também

Assine os boletins da Bússola

Receba nossos artigos, entrevistas, lives e podcasts

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também