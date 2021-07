Climby aposta em coaching para o mercado B2B

Por Bússola

Com um novo aporte feito pelos próprios sócios, a startup climby, focada no suporte ao desenvolvimento humano, começa a investir no mercado B2B. Em novembro do ano passado, a startup lançou a plataforma online OneSolution, que reúne as principais ferramentas de gestão do negócio e dos programas de coaching.

O objetivo agora é expandir sua operação e experiência no segmento corporativo. Para isso, está lançando um programa de parceria que permite que empresas especializadas em desenvolvimento humano customizem e ofereçam a plataforma digital a seus clientes corporativos como parte de seus serviços.

“Notamos que muitas empresas de desenvolvimento possuem o coaching ou o mentoring como prática. Dessa forma, aceleramos nosso desenvolvimento para que possam utilizar uma plataforma inteligente, segura e em nuvem na prestação de seus serviços ao atender o mundo corporativo”, afirma o CEO da climby, Marcos Lemos. A plataforma pode ser usada para sessões de coaching, mentoria e em até processos de recolocação, segundo Lemos.

Expectativas

Ainda que seja possível a contratação direta pelas empresas interessadas, Lemos acredita que o melhor modelo seja o de parceiros que atuam no segmento. “Para incrementar a produtividade e gerar bem-estar dos colaboradores, é essencial que os serviços sejam prestados de uma forma integral. A plataforma assegura a gestão de todo o processo, com indicadores essenciais para o acompanhamento da evolução de cada colaborador.”

A previsão da climby é cadastrar dez parceiros até o final do ano. Com isso, pretende atingir a marca de cem empresas atendidas com o uso da plataforma da startup.

