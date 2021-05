Claudia Elisa Soares passa a integrar conselho da Tupy

Por Bússola

Claudia Elisa Soares é a mais nova integrante do Conselho de Administração da Tupy SA, multinacional brasileira do ramo da metalurgia. Indicada pelo Sistema BNDES em Colegiados, Claudia é a terceira mulher a fazer parte do board da empresa catarinense, que tem nove membros. Antes, no início de 2021, Claudia assumiu a presidência do Conselho Administrativo do Grupo Roldão, empresa atacadista no ramo de alimentação. Ela também integra os conselhos de Even, Havan e IBGC.

Formada em administração de empresas, com MBA no INSEAD, Claudia Elisa fez cursos de extensão e aperfeiçoamento em Harvard, INSEAD, MIT, Tavistock Institute, IBGC, FIA e outros.

Já atuou como C-level em Finanças, Gestão da Qualidade Total, RH, Marketing, Planejamento Estratégico, M&A e Desenvolvimento de Novos Negócios, em empresas como FNAC, GPA, Via Varejo, AMBEV, Votorantim Cimentos e EMS.

“Trazer novos olhares para o presente e o futuro dessas grandes empresas é um passo fundamental para a sua sustentabilidade”, afirma.