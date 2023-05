Chegada da Eleva acirra disputa das escolas bilíngues super premium em SP

Após consolidar sua presença em capitais como Rio de Janeiro, Recife e Brasília, a Escola Eleva prepara-se para desembarcar em São Paulo, cidade com maior demanda por escolas premium do país. A escola bilíngue, brasileira e integral, abrirá o formulário de interesse no início de junho para receber, em fevereiro de 2024, os primeiros alunos da capital paulista.

Com projeto arquitetônico assinado por Rosan Bosch, mundialmente reconhecida por projetar espaços educacionais únicos que estimulam a curiosidade, criatividade e a imaginação das crianças, a escola vai ocupar o antigo prédio da Faculdade de Belas Artes, na Vila Mariana. O arquiteto brasileiro, Miguel Pinto Guimarães, que assinou a concepção de todas as unidades já existentes, também participa do projeto.

Fundada em 2017, no Rio de Janeiro, a Escola Eleva hoje faz parte do Inspired Education Group, o maior grupo de escolas premium do mundo. São mais de 80 escolas em 5 continentes, oferecendo excelência em educação para mais de 70 mil estudantes ao redor do mundo. Dentro do Grupo Inspired, os alunos têm a oportunidade de participar de intercâmbios, programas de verão e competições internacionais, além de contar com uma equipe de professores globalmente treinada e selecionada.

