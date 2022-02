Celcoin lança APIs para consulta e pagamento de débitos veiculares

A Celcoin, que fornece infraestrutura de tecnologia financeira e bancária, acaba de lançar no mercado APIs para consulta e pagamento de débitos veiculares. Agora, fintechs e empresas de diversos segmentos podem oferecer a seus clientes serviços de consulta e pagamento de IPVA, multas, licenciamento e seguro obrigatório de 18 estados.

A API de Auto era aguardada no mercado devido à burocratização e à concentração que existe nesse serviço, que envolve órgãos municipais, estaduais e federais e uma frota de 55 milhões de veículos, sexto maior mercado automotivo do mundo. Atualmente, se o departamento de trânsito estadual não tiver convênio com alguma instituição financeira, o cidadão precisa efetuar o pagamento em uma casa lotérica.

“Além de minimizar a inadimplência de tributos veiculares, a Celcoin dá um passo importante para que esse tipo de serviço não se concentre nas mãos das grandes instituições financeiras”, diz Marcelo França, CEO da Celcoin.

Segundo ele, a ideia é tornar o “lego” da Celcoin cada vez mais completo e, assim, os clientes dessas empresas conseguirão ter tudo em apenas um lugar, desde débito automático, Pix, saques, pagamentos, soluções de open banking até serviços de auto.

“Com o conjunto de APIs e os produtos e serviços ofertados pela nossa infraestrutura, o cliente não precisa ter um celular sobrecarregado de aplicativos para cada necessidade específica”, afirma França.

Segundo o executivo, a empresa busca ajudar desde do momento da compra até o melhor momento da venda, resolvendo as piores dores do cliente.

A API de Auto abrange 18 estados brasileiros e 95% da frota nacional. A solução ainda disponibiliza um controle constante de saldo, informações sobre vencimentos e atualizações, acesso aos comprovantes de pagamento e um relatório mensal das transações, além da consulta de débito e o pagamento de IPVA, multas, licenciamento e seguro obrigatório é o primeiro passo da vertical automotiva da fintech.

A API de Auto é uma iniciativa do programa de Entrepreneur in Residence (EIR) da Celcoin, em que a empresa apoia empreendedores com projetos inovadores e faz a incubação e investimento necessário para a execução do projeto. A iniciativa teve início no último trimestre de 2021 e este é o primeiro projeto lançado. Para 2022 tem mais duas vagas para o programa.

A fintech foi autorizada pelo Bacen em dezembro a operar como Instituição de Pagamento. Ao todo já recebeu R$ 84 milhões em investimentos, fechou 2021 com R$ 23 bilhões de volume processado e estima um processamento de R$ 45 bilhões para este ano.

