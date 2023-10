Carteira inteligente QINV rende acima do Bitcoin em primeiro mês de parceria com a Coinext

Após apenas um mês de parceria, a QINV, plataforma que oferta carteiras inteligentes quantitativas otimizadas por IA, registrou uma performance superior à do Bitcoin em sua carteira inteligente disponível na Coinext, uma das principais exchanges de criptoativos do Brasil. Lendel Lucas, fundador da QINV, divulgou o balanço mensal das carteiras, que são balanceadas automaticamente após extensas análises por IA com algoritmo proprietário da empresa.

Entre os dias 18 de setembro e 17 de outubro, a rentabilidade dos usuários da plataforma da QINV foi de 7,93% em dólares, enquanto a do Bitcoin foi de 6,94%. Para Lendel, esse desempenho positivo é resultado das altas expectativas do mercado quanto à aprovação do ETF, bem como do aumento no valor de algumas altcoins selecionadas pelo nosso algoritmo, como no caso da Maker, que superaram o Bitcoin.

“É importante destacar que, para um investidor comum que não monitora constantemente o mercado, identificar o momento ideal para aumentar a exposição às altcoins, retornar ao Bitcoin ou até mesmo recorrer às stablecoins (em períodos de queda) pode ser uma tarefa complexa. Portanto, um dos principais benefícios de nossa carteira reside na capacidade de navegar por essas dinâmicas, com o objetivo de superar consistentemente o desempenho do Bitcoin em prazos médios e longos.” Lendel destaca.

A carteira, atualmente composta por cerca de 85% do Bitcoin e com porcentagens de outras criptomoedas como MKR, ETH, BNB e XRP, é rebalanceada mensalmente para acompanhar as movimentações do mercado.

Os dados são referentes aos primeiros 500 usuários da Coinext que adotaram as carteiras inteligentes QINV no lançamento da parceria. Os usuários da exchange e também os novos investidores podem se inscrever para investir nas carteiras inteligentes QINV, a partir de 200 reais, aproveitando todo o potencial de rendimentos dos ativos digitais por meio dos algoritmos de IA da QINV.

O que são as carteiras inteligentes QINV?

Nos últimos três anos, as carteiras oferecidas pela QINV tiveram resultados de backtesting superiores em mais de 840%, nas carteiras de criptoativos, e 115%, nas carteiras de ações, em comparação aos produtos de investimentos semelhantes oferecidos no mercado, reduzindo as perdas, controlando a volatilidade e maximizando os ganhos.

“O diferencial que aprimora o desempenho reside no cerne dos negócios da QINV, que é a utilização de algoritmos quantitativos otimizados por inteligência artificial. Esses algoritmos têm a capacidade de interpretar de maneira ágil e eficaz a vasta quantidade de dados disponíveis no mercado, permitindo uma análise de cenário mais precisa e uma composição otimizada do portfólio“, afirma Lendel.

As Carteiras Inteligentes QINV são rebalanceadas automaticamente todo mês e possuem uma taxa de corretagem de 1% sobre as negociações realizadas. No entanto, em situações especiais de rebalanceamento, para evitar grandes perdas, principalmente em caso de mudanças drásticas macro no mercado, não será cobrada a taxa de corretagem. Os usuários cadastrados poderão acompanhar a rentabilidade e o retorno financeiro de suas carteiras em tempo real, com relatórios detalhados sobre todas as operações realizadas.

Aplicativo e planos futuros

Além da parceria com a Coinext, a QINV vai abrir os cadastros para os todos os interessados em ter acesso exclusivo às carteiras de investimentos por meio do aplicativo próprio, inicialmente com investimentos em criptoativos e futuramente também em ações.

Autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a solução oferece o serviço a investidores pessoa física, que não possuem intimidade com o mercado financeiro, têm vontade de investir, mas ainda não sabem como e nem por onde começar.

