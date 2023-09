Plataforma brasileira de arbitragem de Bitcoin usa IA e fatura US$ 20 mi em 2 meses

Lançado em junho deste ano, o E-Bot, empresa brasileira pioneira no mercado de arbitragem de Bitcoin, tem conquistado destaque no país e no mundo, usando Inteligência Artificial baseada em operações de arbitragem de criptomoedas. Nos dois primeiros meses de atuação, a startup conquistou clientes em 47 países e já faturou 20 milhões de dólares, levando informações precisas e de qualidade a investidores e traders que apostam na compra e venda de criptoativos.

Luccas Faria, CEO do E-bot, conta que investiu 1 milhão de dólares para tirar a empresa do papel. “A ideia surgiu a partir de uma viagem que fiz à Londres, onde conheci uma tecnologia revolucionária de arbitragem”, lembra. Segundo ele, estudando o mercado de cripto, que é muito volátil, enxergou uma grande oportunidade de negócio: implantar IA para facilitar o dia a dia dos investidores que querem (e precisam) estar atentos às mudanças e tendências de forma ágil e segura.

“No mercado de Bitcoin o preço pode variar significativamente em curtos períodos de tempo. Essa volatilidade, embora represente riscos, também cria oportunidades para investidores que desejam lucrar com negociações de curto prazo, por exemplo, com isso quis oferecer uma tecnologia de ponta a esses investidores”, diz Lucas Faria.

Como funciona a arbitragem de Bitcoin?

A tecnologia desenvolvida pelo E-Bot baseia-se em algoritmos avançados alimentados por inteligência artificial. Essa combinação permite uma análise em tempo real dos preços e das tendências de mercado em várias corretoras de Bitcoin ao redor do mundo. Com informações precisas e atualizadas, os investidores têm uma vantagem estratégica para identificar oportunidades de arbitragem lucrativas e maximizar seus ganhos.

“A precisão e a eficiência do E-Bot estão transformando a forma como os traders lidam com as operações de arbitragem de Bitcoin”, afirma o CEO da startup. De acordo com ele, a inteligência artificial faz compra e venda de ativos digitais em corretoras de criptoativos, gerando lucros aos seus usuários de forma legal e comprovada.

Planos futuros do E-bot

“Queremos ser referência mundial no mercado de arbitragem de Bitcoin, destacando-se, principalmente, pela inovação e tecnologia avançada da inteligência artificial, que identifica com precisão oportunidades de arbitragem”, diz o CEO Luccas Faria.

A expectativa da empresa é chegar a 50 milhões de dólares em faturamento até o final de 2023.

