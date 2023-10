Valor de mercado do bitcoin supera Tesla e criptomoeda é ‘centro dos holofotes’

O bitcoin é a primeira criptomoeda e também a maior do mundo em valor de mercado. Em mais de uma década, o cenário mudou drasticamente para as criptomoedas e, nesta sexta-feira, 27, o valor de mercado do bitcoin ultrapassou o da Tesla, empresa do homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk.

Enquanto a empresa de Musk é avaliada em US$ 655,7 bilhões, de acordo com dados do Yahoo Finance, o bitcoin possui capitalização de US$ 657,1 bilhões. Anteriormente, este valor chegou a mais de US$ 1 trilhão, quando o bitcoin atingiu sua máxima histórica de US$ 69 mil em 2021.

“O aumento na capitalização de mercado do bitcoin se dá, em grande parte, à antecipação da provável listagem de seus ETFs à vista na bolsa americana. Além disso, o interesse na criptomoeda também tem sido exponencializado pela intensificação de conflitos geopolíticos; acontecimento que tende a aumentar a busca por ativos com a tese de reserva de valor”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Em 13 anos, o bitcoin subiu mais de 550 mil vezes, superando a performance de todos os outros ativos. Isso fez com que a criptomoeda se tornasse assunto de grandes empresas, especialistas e reguladores, que agora discutem a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA.

A expectativa da NYDIG é que a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA traga cerca de R$ 150 bilhões para o mercado cripto. Já a CryptoQuant prevê um aumento de US$ 1 trilhão na capitalização de mercado do setor como um todo.

“Em contrapartida, sendo a Tesla uma empresa do setor tech, que vem performando negativamente desde julho deste ano (também devido ao cenário macroeconômico incerto), vemos uma performance contrastante entre os dois ativos, que se estendeu a ponto de ocorrer um flip de capitalização de mercado”, acrescentou Galhardo à EXAME.

A própria Tesla é uma das empresas listadas em bolsa que mais investem em bitcoin, com Elon Musk sendo reconhecido como um grande defensor das criptomoedas. De acordo com dados do CoinGecko, a Tesla possui 10,5 mil unidades de bitcoin como estratégia de tesouraria e é a quarta empresa listada em bolsa que mais investe no criptoativo.

Capitalização do bitcoin pode ultrapassar US$ 1 trilhão

No momento, a capitalização de mercado do bitcoin não ultrapassa apenas a Tesla, mas também outras grandes empresas, como Visa, Mastercard, Johnson & Johnson, JPMorgan, Samsung e Coca-Cola, de acordo com o CompaniesMarketCap. A cotação do criptoativo também acumula alta de mais de 100% desde o início de 2023.

"O fato de o bitcoin atingir uma capitalização de mercado maior ou igual a Tesla é uma comprovação do valor que as pessoas atribuem à criptomoeda, ao seu potencial de valorização futuro e da possibilidade do ativo preservar seu poder de compra ao longo do tempo”, comentou Lucas Josa, analista da Mynt.

“Atualmente, olhando para o cenário macro, a dinâmica de mercado e os drivers para preços, o bitcoin é o centro dos holofotes, com a narrativa mais forte para os próximos meses. Sendo assim, com a aprovação dos ETFs e, com uma possível melhora no cenário de liquidez global no próximo ano, é muito provável que o criptoativo supere este patamar de US$ 1 trilhão em capitalização de mercado", concluiu o analista à EXAME.

