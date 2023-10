Bússola & Cia: sem pesos, academia TECFIT aposta em eletroestimulação

Academia que não usa pesos na malhação, a TECFIT vem ganhando espaço no mercado com a opção de usar a tecnologia de eletro estímulos para manter os músculos. Só em 2022 faturou R$ 28 milhões, com público diverso que vai de sedentários e até atletas. A marca já superou o número de 7,5 mil alunos ativos, espalhados em mais de 50 unidades no Brasil. A meta da empresa é fechar 2023 com faturamento de R$ 35 milhões, crescimento expressivo de 25%.

Qualificação

A Fundação Estudar está com inscrições abertas, com bolsas de até 45%, para o Programa Executivo Liderança Transformadora, voltado a pessoas em cargos de gestão, que desejam dar um salto na carreira. O curso oferece troca de experiência com grandes executivos como Carlos Brito, que passou 32 anos na AB InBev, sendo 15 deles como CEO; Florian Bartunek, CIO da Constellation; Flávia Faugeres, que foi CEO Brasil da BRF (Brasil Foods); e Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar, além de conteúdos das universidades como Stanford e Harvard. A duração é de sete dias, divididos em três módulos online, além de seis dias presenciais em hotel de campo, na Região Metropolitana de São Paulo, divididos em dois módulos. Os interessados devem se inscrever até 27 de outubro.

Desburocracia

A Gupy conseguiu agilizar em 50% os processos admissionais dos seus parceiros realizados no software Gupy Admissão, por acordo firmado com a Clicksign. A integração entre os dois sistemas tornou o processo admissional muito mais fluido, simples e econômico para as empresas que utilizam o produto para assinatura do conjunto de documentos e contratos de novos colaboradores.

Selo ambiental

A Multiplan recebeu o certificado Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), na categoria Building Design and Construction, com o seu mais novo shopping, ParkJacarepaguá, localizado no Anil, Rio de Janeiro. O selo avalia o desempenho ambiental de um edifício durante o ciclo de vida, e é reconhecido em 135 países, sendo o mais utilizado em todo o mundo.

Podcast

A produtora de podcasts Wepod registra crescimento de 30% no ano, e comemora parceria com a MRV para lançar novo produto focado no mercado imobiliário, o 'Virando a Chave'. Esse é o terceiro conteúdo produzido pela construtora nesse formato, se juntando ao ‘Habitability’ e ‘Sonhar e Morar’. A parceria já alcançou mais de 10 mil funcionários e 4 mil corretores imobiliários com produções de áudio e vídeo.

Rotas

Dados da Liv Up e da logtech RoutEasy indicam que o o uso das soluções de otimização de rotas e gestão de entregas reduziu em 20% os custos de entrega da empresa de alimentação saudável e diminuiu em 30% o tempo investido pelo time em processos relacionados à roteirização, além de 30% do número de rotas totais. A Liv Up começou a implementar as soluções da RoutEasy em 2022.

Inscrição

Estão abertas, até o dia 23 de outubro de 2023, as inscrições para o Amplitude Perifa, co-realização do Instituto Helda Gerdau e Semente Negócios, e apoio da Coalizão Pelo Impacto - Porto Alegre. O objetivo é selecionar negócios de impacto periféricos que atuem na resolução de demandas sociais ou ambientais. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, microempreendedores individuais, pequenos e médios negócios, com atuação há pelo menos três meses anteriores à data de lançamento do edital. A inscrição pelo site.

Código

A brasileira Zeev ultrapassou a marca de 10 mil aplicativos de processos low-code entregues, atendendo mais de 200 mil usuários e 1 milhão de solicitações por mês. A empresa contribui para a entrega de grandes resultados em clientes no Brasil, Argentina, México, Colômbia e Bahamas, atendendo mais de 300 organizações de todos os portes. No portfólio de clientes estão marcas como BM, TIM, PlayKids, JHSF, Orbia, Weir Minerals, Inmetro e Unimed.

Novos mercados

A foodtech Diferente acaba de anunciar a expansão para Curitiba, após a consolidação da startup em mais de 50 cidades do estado de São Paulo. Segundo Eduardo Petrelli, cofundador e CEO da Diferente, a expansão é um reflexo do maior interesse das pessoas por uma alimentação mais saudável e os orgânicos se tornaram uma opção mais acessível. Atualmente, o Paraná possui 3.916 produtores de orgânicos certificados, o maior número no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Turismo

Executivos do Google, LATAM, Accor e Localiza estão entre os destaques da programação do Travel Connect 2023. A segunda edição do evento de turismo corporativo reúne nesta quarta (18), no CUBO Itaú, em São Paulo, líderes do setor brasileiro e convidados internacionais, como o CEO da Consolid Global Travel Solutions, Joaquin Navasal. Promovido pela agência de viagens corporativas VOLL, o Travel Connect apresenta tendências, inovações e novas tecnologias para o desenvolvimento do mercado nacional e global. O evento irá até as 19:00.

Oportunidade regional

A X5 Business realiza evento de inovação corporativa no Cubo Itaú, em São Paulo, no dia 23 de outubro, quando será lançada a X5 Ventures, que se propõe a ser a ponte entre o ecossistema de inovação e o mercado tradicional nordestino. Os participantes terão a oportunidade de conhecer as principais tendências de inovação corporativa, os modelos de inovação que podem ser aplicados em seus negócios e os benefícios da colaboração com startups para solucionar dilemas internos das organizações.

Nome novo

A Trademaster anuncia Gerson Mineo Sakaguti como novo Diretor de Funding. Com passagens por companhias como CB Partners, Grupo GP, TOYACOM e Banco Safra, o executivo chega com a missão de desenvolver e construir novas operações estruturadas.

Cripto Charity

O Instituto Ruas, projeto social apoiado pelo Padre Júlio Lancellotti da Pastoral do Povo da Rua, inaugurou centro digital para acesso gratuito à internet e computadores para a população de rua de São Paulo, com o apoio da Binance Charity, o braço filantrópico da principal provedora mundial de infraestrutura de criptomoedas e blockchain. A iniciativa possibilitou doações em cripto para combater a exclusão digital dentro desta comunidade vulnerável na maior metrópole do país. Também estão incluídas aulas de informática com noções básicas sobre como utilizar os equipamentos – até agora, 30 pessoas se inscreveram e estão atualmente participando das aulas.

Solicitações

O provedor de serviços NordVPN analisou aplicativos móveis mais populares do mundo em 18 categorias. No Brasil, a solicitação de dados dos usuários é de quase 22% de permissões, sendo 42% desnecessárias, 4% são especiais, perigosas e fazem uso de biometria. 7% são dados considerados não funcionais, de publicidade de terceiros ou de desenvolvedores. 6,8% é a média de dados de rastreadores, usados para coletar informações sobre comportamento de navegação.

Parceria

A Good Karma Partners, gestora de investimentos com propósito na América Latina, fez uma parceria com a Rumin8, australiana que desenvolve suplementos alimentares para reduzir as emissões de metano na pecuária. O objetivo é acelerar a comercialização dos produtos no Brasil. A Rumin8 possui uma tecnologia patenteada que sintetiza e estabiliza o composto específico (Tribromometano - TBM) das algas usando um processo farmacêutico altamente escalável e de baixo custo. O produto oferece benefício duplo: reduz a produção de metano entérico na pecuária e melhora o desempenho animal. A solução também permite que os animais convertam energia em aumento de produtividade.

Outubro Rosa

A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI) e a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) estão juntos na luta contra o câncer de mama. Na campanha deste ano, o intuito da Femama é priorizar a empatia no tratamento dos pacientes oncológicos e foi com este propósito que ABRATI se uniu à federação para disseminar a mensagem da iniciativa, por meio das redes sociais, dedicando o espaço digital à campanha, para mobilizar o consciente coletivo sobre a doença e ainda proporcionar conhecimento atualizado sobre o tema.

Metas de carbono

O Mattos Filho é o primeiro escritório de advocacia da América Latina a ter metas baseadas na ciência para a redução de suas emissões de gases de efeito estufa aprovadas internacionalmente. O Science Based Targets initiative (SBTi) validou o compromisso do escritório em reduzir a geração de gases de efeito estufa (GEE) de escopo 1 e 2 em 63% e de escopo 3 em 46,2% até 2030, em relação ao ano base de 2019, e de zerar as emissões até 2050. A meta faz parte do compromisso de adesão ao Business Ambition for 1.5°C, que tem como objetivo limitar o aquecimento global a 1,5°C até 2050. O SBTi é uma iniciativa desenvolvida a partir da parceria entre as seguintes entidades internacionais: Carbon Disclosure Project (CDP), Pacto Global das Nações Unidas, World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund for Nature (WWF).

Doação de Autoestima

Atenta à importância de apoiar iniciativas de impacto social, a Lotus adere ao movimento Outubro Rosa, que conscientiza sobre a prevenção do Câncer de Mama. A empresa doou ao Instituto Recomeçar, Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, 98 próteses mamárias externas e 98 sutiãs. As peças vão contribuir com o projeto “Doação de Autoestima”, que atua para resgatar a confiança das mulheres que sofreram mutilação no tratamento contra o câncer de mama. Criado em 2014, o projeto já atendeu mais de mil mulheres.

“A parceria com a Lotus é fundamental para manter o projeto vivo”, conta Joana Jeker, fundadora e presidente do Instituto Recomeçar.

Robôs e empreendedorismo

A 1ª edição do MecaOlympic Games traz uma mensagem: os jovens do futuro deverão estar preparados para unir tecnologia e empreendedorismo. Promovido pelo colégio Teresiano em parceria com a I9Group, empresa de soluções tecnológicas para educação, o evento acontecerá entre 21 e 28 de outubro, no campus da Gávea, e será aberto ao público. Serão cinco competições entre robôs e atividades lúdicas: ‘FIFA: Campeonato de futebol com PS5’; ‘Futebol Mecatrônico: primeiro campeonato de robôs com comandos ativos em equipe’; ‘MecaPique: unindo robótica e brincadeiras infantis’; ‘Corrida Sustentável: Robôs coletores voltados para a sustentabilidade’ e o ‘Desafio Mecatrônico: Competição com questões acadêmicas’. Terão ainda maquetes envolvendo profissões do futuro, e dois jogos para o público: um jogo de perguntas e o “estoura balão”.

Sonhos

A organização sem fins lucrativos Make-A-Wish Brasil projeta que encerrará 2023 tendo realizado 256 sonhos de crianças com doenças graves no país. O número representa um crescimento de 30% em comparação com 2022. "A projeção nos deixa otimistas porque mostra um crescimento importante na nossa capacidade de chegar a crianças que, ao mesmo tempo em que enfrentam problemas críticos de saúde, não deixam de sonhar, mas ainda temos o desafio de voltar aos patamares pré-pandemia", afirma Thais Bernardini, diretora-executiva da Make-A-Wish Brasil.

Segundo a executiva, as doações podem ajudar a organização a ter um alcance muito maior que o atual, uma vez que todo ano mais de 40 mil crianças são diagnosticadas com doenças graves e crônicas que impactam significativamente a sua expectativa e qualidade de vida.

Robô-cirurgião

O Hospital Santa Isabel, em Blumenau, recebeu um novo robô para os procedimentos do Programa de Cirurgia Robótica. Em Santa Catarina, a instituição é pioneira no segmento, e agora conta com o robô Da Vinci X – quarta geração de equipamentos robóticos da fabricante Intuitive Surgical. Como o mais moderno do mercado, ele possui movimentos mais precisos; pinças que permitem cortes menores; câmera que pode ser utilizada em todos os quatro braços do robô; e recursos para inversão da imagem

O Hospital Santa Isabel iniciou o Programa de Cirurgia Robótica em 2019 e já realizou mais de 650 procedimentos. As especialidades mais beneficiadas com a Cirurgia Robótica são: urologia, cirurgia geral e torácica, cirurgia oncológica e digestiva, cirurgia de cabeça e pescoço e ginecologia.

Cirurgias plásticas

O médico Thiago Paoliello, cirurgião plástico da TRĒClinic – clínica especializada em cirurgia plástica, dermatologia & estética, fisioterapia e outras especialidades –, está vivendo um crescimento acelerado na sua empresa após arrematar, em conjunto com dois colegas de profissão, um jantar com a influenciadora Virginia Fonseca, durante o leilão do Instituto Neymar Jr, que ocorreu em junho. Após a ação, o médico viu seu faturamento crescer 30% em menos de três meses, as consultas também tiveram alta de 50% e o faturamento deste ano deve chegar a R$10 milhões.

Antes, com cerca de 50 mil seguidores, o médico ultrapassou a marca de 120 pessoas o acompanhando no Instagram. Focado em procedimentos para melhora do contorno corporal como lipoaspiração de alta definição e mamoplastia, a clínica tem como objetivo elevar a autoestima dos pacientes com procedimentos inovadores. As cirurgias custam, em média, R$68 a R$100 mil.

Setor elétrico

O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE), considerado o maior evento técnico-científico do setor elétrico brasileiro e o segundo maior do mundo, chega à sua 27ª edição em Brasília, de 26 a 29 de novembro. As inscrições já estão abertas e o evento é promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil) e coordenado pela Eletrobras Eletronorte. São previstas 2,5 mil pessoas no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

Com mais de 120 marcas expositoras e mais de 500 apresentações técnicas, o SNPTEE contará com a presença de renomados profissionais e empresas do setor elétrico. Além disso, o evento terá atividades como o New Generation Network (NGN), Fórum de Mulheres, Fórum de CEOs e o lançamento do Fórum Acadêmico, que reunirá dirigentes de universidades e centros de pesquisa nacionais para debater medidas para aumentar a interação e sinergia da academia com o setor elétrico.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Open Finance: brasileiros estão mais confiantes, mas desmistificação ainda é prioridade

Bússola & Cia: quase 50 milhões de pessoas não possuem acesso a assistência jurídica

CEO do festival Cannes Lions elogia indústria nacional e aponta 5 insights para o futuro