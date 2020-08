Carla Zambelli e Flávio Bolsonaro lideram ranking

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), recém diagnosticada com Covid-19 e que já avisou que utilizará a cloroquina como forma de tratamento contra a doença, segue na liderança do ranking FSBinfluênciaCongresso.

A novidade é a vice-liderança, posto assumido pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que desbancou a deputada Bia Kicis (PSL-DF), que está agora em terceiro.

O melhor desempenho individual é do deputado José Medeiros (PODE-MT). Ex-senador da República, Medeiros é discreto na atuação parlamentar, mas extremamente eficiente nas redes sociais na defesa do governo Jair Bolsonaro.

O deputado avançou 11 posições e ocupa agora o oitavo lugar. Por outro lado, também chama a atenção o desempenho negativo do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP). Um dos fundadores do MBL, movimento político que surgiu com forte atuação nas redes sociais, Kim normalmente encontra-se nas primeiras posições do ranking. Nesta semana, contudo, o parlamentar caiu sete posições, ocupando assim o 20º lugar.

Senado

Depois de um longo período em segundo lugar, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) reassumiu a liderança do ranking FSBinfluênciaCongresso. O parlamentar ultrapassou o senador Humberto Costa (PT-PE), que ocupa agora o segundo lugar, seguido pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), que está em terceiro.

A retomada da liderança por Flávio Bolsonaro vem na mesma semana em que pesquisas de opinião mostraram um aumento na avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro, levando-o a patamares próximos ao que obteve nas eleições presidenciais de 2018.

A troca de liderança foi um raro movimento em um ranking extremamente estável. Oito dos 15 senadores que integram o topo do levantamento permaneceram exatamente nas mesmas posições que estavam na semana passada.

Outros dois senadores merecem destaque: Paulo Paim (PT-RS) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE). Paim avançou cinco posições, ocupando o 13º lugar. Já Alessandro Vieira está em 14º, também cinco colocações à frente em relação ao levantamento anterior.

Confira aqui o ranking da semana na Câmara dos Deputados.

E aqui, o ranking do Senado Federal.