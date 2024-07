Campos do Jordão ganha exposição do artista plástico Renot

A temporada de inverno chegou, e Campos do Jordão, no interior de São Paulo, está entre os destinos turísticos mais procurados pelos amantes do frio – e também da arte.

Destaque na história da cidade, o artista plástico brasileiro Renot tem obras em galerias da Inglaterra, Itália, Estados Unidos, mas escolheu a “Suíça Brasileira” como seu refúgio, retratado em muitas de suas obras.

Para homenagear o legado do artista e a cidade que faz parte da sua história, a Minalba lançou edição especial do seu rótulo premium de água mineral, e vai expor réplicas autorizadas das obras de Renot por toda a cidade.

“A trajetória da Minalba está diretamente ligada a Campos do Jordão, local que abriga nossa fonte de água natural e a fábrica desde 1974”, conta Aélio Siveira, CEO da Minalba Brasil, empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ).

Projeto de responsabilidade social

Em parceria com hotéis e restaurantes da região, as telas serão expostas e estarão à venda. A renda será revertida para a ONG Amigos de Campos do Jordão (AME Campos), que tem como propósito promover projetos socioambientais na região.

Com as ativações, Minalba busca reforçar seu compromisso com a comunidade jordanense e incentivar o acesso à cultura local.

“Nos unimos à família Renot e aos empresários da cidade para beneficiar a AME Campos e inspirar as pessoas nesta temporada de inverno por meio da arte. Para a Minalba, a natureza de Campos de Jordão é força, inspiração e arte. Assim como Renot, que morou por muitos anos em Campos e levou as belezas do Brasil para o mundo”, Aélio Completa.

Quem foi Renot?

Reinaldo Eliomar de Freitas Marques da Silva, conhecido como Renot, foi um artista plástico e figura importante no cenário cultural brasileiro. Começou sua carreira artística em 1957, inspirado pelo cangaceiro Lampião, e fundou a Galeria Manoel Querino em Salvador.

Depois, inaugurou a Galeria Renot em São Paulo, sendo um incentivador das artes plásticas brasileiras. Renot morou em Campos do Jordão e a região foi fonte de inspiração para diversas obras do artista.

Idealizado pela filha do artista, Gabriela Renot, o projeto homenageia sua trajetória e presenteia a cidade com exposições de arte abertas ao público, trazendo beleza e inspiração para toda a comunidade. Ele morreu em 2021.

“Esse projeto é a realização do sonho de manter a arte do meu pai viva e pulsante. É uma linda homenagem a um homem que se dedicou totalmente à arte. Tenho certeza que ele teria muito orgulho de saber que o seu trabalho, além de levar cultura, está gerando impacto positivo para Campos do Jordão”, declara Gabriela Renot.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube