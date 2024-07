Bússola Cultural: reabertura do Museu do Futebol

Museu do Futebol reabre suas portas

Onde? Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo.

Quando? 12 de julho, das 09h às 17h.

Renovado, o Museu do Futebol reabre ao público mais moderno e interativo, com mudanças significativas em todo o espaço.

Agora, ainda mais emocionante, moderno e lúdico para acompanhar as transformações no futebol e na sociedade, ocorridas desde a sua inauguração há 16 anos.

A partir da reformulação, o Museu abriu espaço para o futebol feminino e para tratar de temas contemporâneos, como diversidade, inclusão e questões raciais dentro e fora de campo.

Para celebrar este momento, a entrada será gratuita para todos os públicos nos dias 12, 13 e 14. A retirada pode ser feita na bilheteria da instituição.

O funcionamento será de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada permitida até 17h. O ingresso custará R$24 (inteira) e R$12 (meia); grátis às terças.

FÉstival reuniu oito mil pessoas em Santa Bárbara. (Divulgação/Divulgação)

FÉstival em Guarantinguetá

Onde? Recinto de Exposições de Guaratinguetá, na Av. da Exposição, 2 - Internacional Park, Guaratinguetá.

Quando? 13 de julho, das 14h às 00h.

O evento é voltado para as manifestações culturais de origem cristã e tem, entre sua programação, a banda Rosa de Saron, que mistura fé, rock e poesia.

Também estão confirmados os cantores Gabriel Dias e Dunga e as bandas Expresso HG e FHop Music, que utilizam louvores para evangelizar e encorajar.

A celebração contará com um espaço de vivência cristã e atividades recreativas.

Entrada gratuita.

Acompanhe o FÉstival nas mídias sociais, em @festivaldanossafe.sp .

Mostra chega pela primeira vez na América do Sul. (Divulgação/Divulgação)

Notre-Dame no MIS Experience

Onde? Museu da Imagem e Som (MIS) Experience, na R. Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca, São Paulo.



Quando? A partir de 14 de julho; sendo terças a sextas, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 20h; e domingos e feriados, das 10h às 19h.

Pela primeira vez na América do Sul, a exposição imersiva “Notre-Dame de Paris: Uma Viagem pela Catedral” permite ao público brasileiro mergulhar nos mais de 850 anos de história deste importante monumento francês.

A mostra em realidade aumentada 360º destaca a fundação medieval, o terrível incêndio de 2019, a consagração de Napoleão e o casamento de Henrique IV.

Além disso, a exposição ressalta o trabalho e as habilidades dos envolvidos na restauração deste Patrimônio Mundial da UNESCO.

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); Sábados, domingos e feriados R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), no site: www.totalticket.com.br/misexperience .

Gratuito às terças e toda terceira quarta-feira do mês.

De maneira divertida, os participantes vão estimular a musicalidade. (Divulgação/Divulgação)

“Quem Canta Seus Males Espanta!”

Onde? Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, na Rua Coroados, 521 - Centro, Tupã.

Quando? 17 de julho, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Nesta aula de canto, será desenvolvida a percepção auditiva e práticas vocais das crianças.

De maneira divertida, os participantes vão estimular a coordenação motora e a musicalidade por meio de um repertório lúdico e infantil.

Todas as atividades têm entrada gratuita.

Para mais informações, o Museu disponibiliza o telefone (14) 3491-2202.

Durante o inverno, o mirante do Museu e Auditório tem vista privilegiada. (Divulgação/Divulgação)

Pintando o pôr do sol

Onde? Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? 13 e 20 de julho, às 15h.

Durante o inverno, o mirante do Museu e Auditório tem vista privilegiada para belíssimos pores do sol. Os visitantes poderão se inspirar na exuberância deste fenômeno e participar de uma vivência de pintura.

Como participar: inscrições e informações pelo contato (16) 98242-0999, com 10 vagas.

Os ingressos custam R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia).

Máquina de costura, tesoura, agulha e linha serão utilizadas na atividade. (Divulgação/Divulgação)

Costurinha divertida

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia – Núcleo Taipas, na Rua Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia, São Paulo.

Quando? 10 a 25 de julho; quartas, das 10h às 12h, e quintas-feiras, das 15h às 17h.

Máquina de costura, tesoura, agulha e linha criam uma ótima oportunidade para quem quer desenvolver seu lado artístico nos aviamentos.

Os interessados poderão aprender a adornar e customizar tecidos ou peças de decoração.

A participação é totalmente gratuita e sem necessidade de inscrição, por ordem de chegada.

Faixa etária: livre.

Orquestra do Theatro São Pedro realiza o concerto de abertura do II Festival de Inverno da Escola de Música de Votorantim. (Divulgação/Divulgação)

Mozart e Beethoven em Votorantim

Onde? Auditório de Votorantim, na Av. Ver. Newton Vieira Soares, 291 - Centro, Votorantim.

Quando? 12 de julho, às 20h.

A Orquestra do Theatro São Pedro realiza o concerto de abertura do II Festival de Inverno da Escola de Música de Votorantim.

Sob a regência do maestro Ira Levin, a Orquestra apresentará um programa que destaca a diversidade e a beleza da música clássica, com composições de Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana e Ludwig van Beethoven, contando com a presença da soprano Gabriella Pace.

A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos no local 30 minutos antes do evento.

Crianças poderão criar seu próprio fóssil. (Divulgação/Divulgação)

Férias no Museu: Criação de fósseis

Onde? Museu Casa das Rosas, na Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? 13 e 20 de julho, das 10h30 às 12h.

Você sabia que na Casa das Rosas há um fóssil de um animal que vivia no fundo do mar há milhões de anos? As crianças poderão procurá-lo, e em seguida, criar seu próprio fóssil.

Através da experimentação prática, as crianças compreendem melhor conceitos científicos e históricos, tornando o aprendizado mais significativo e memorável.

Serão 20 vagas gratuitas por ordem de chegada, com retirada de senha no local.

A atividade é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia e limite de participantes. (Divulgação/Divulgação)

Dança de salão todo sábado

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista - São Paulo.

Quando? Todos os sábados, 13, 20 e 27, às 10h.

O professor Rogério da Col comanda as aulas, que prometem aumentar a consciência corporal e a coordenação motora, além de incentivar a socialização, ajudando os mais tímidos a se soltarem.

A atividade é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia e limite de participantes.

Museu Casa de Portinari tem uma programação especial para as férias de julho das crianças. (Divulgação/Divulgação)

Férias em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, nº 298 - Centro, Brodowski.

Quando? Todo o mês de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; e às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

O Museu Casa de Portinari tem uma programação especial para as férias de julho.

O projeto “Férias no Museu” traz as atividades “Brincandinho”, com muitas oficinas e brincadeiras; em comemoração às Olimpíadas, o “Pódio de Vencedores” e uma “Oficina de confecção de medalhas”; além de aulas de pintura, musicalização e muito mais.

As atividades são gratuitas e sem necessidade de inscrição.

Detalhes da programação no www.museucasadeportinari.org.br/programacao-do-museu .

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube