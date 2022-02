Camicado fecha consolidado de 2021 com 200 sellers em seu marketplace

Lançado há três anos, o marketplace da Camicado, varejista de artigos de casa e decoração, encerrou o ano de 2021 com 200 sellers operando em sua plataforma. O objetivo atingido pela marca de casa e decoração da Lojas Renner S.A., teve como foco a qualidade e o alinhamento dos produtos disponíveis, ao perfil de consumo de sua base de clientes.

Segundo o gerente-geral da Camicado, Natan Anaf, o marketplace é especializado e é realizado um trabalho de curadoria de parceiros, com foco em categorias complementares, como móveis e eletro, oferecendo produtos que tenham sentido aos clientes, considerando o nível de atendimento, os padrões de compliance e sustentabilidade.

O sortimento de itens à disposição dos clientes na loja online aumentou 20 vezes em três anos de operação do marketplace e possibilita que toda a jornada de compras seja concluída em um só local. Atualmente, a plataforma oferece 80 mil tipos de produto (entre itens da Camicado e dos sellers), desde peças de decoração, para cozinha, sala de jantar e estar, quarto, banheiro, jardim e varanda, lavanderia, escritório e linha pet, até móveis e eletrodomésticos como fogões e geladeiras.

“Seguimos evoluindo com o desenvolvimento de novos parceiros e aumentando o número de sellers para oferecer uma solução cada vez mais completa de casa e decoração aos nossos consumidores”, declara Anaf.

O marketplace se insere no conceito omnichannel da varejista, pois os produtos disponíveis na plataforma podem ser adquiridos nas lojas físicas, com o suporte de um vendedor, via WhastApp, com auxílio de chatbot, e por aplicativo móvel, com autenticação por biometria.

A Camicado conta, ainda, com programa de venda social, com afiliados que promovem os produtos da marca em seus blogs ou redes sociais e recebem comissão sobre as vendas.

Marketplace out

Além do marketplace próprio, a Camicado está presente em plataformas de outras grandes varejistas e agora também na da Renner, com entrada no segundo semestre de 2021.

O marketplace da Renner tem como objetivo ampliar o sortimento de produtos e categorias no ecossistema da Companhia. Atualmente, a plataforma conta com cerca de 180 sellers e apresenta alguns indicadores e aprendizados importantes relacionados ao perfil dos parceiros, complementaridade de sortimento, otimização de processos, assim como oportunidades aos itens 1P (comprados e vendidos pela própria marca).

