Camicado evolui lojas com modelo novo focado na experiência do cliente

A Camicado, marca de casa e decoração da Lojas Renner S.A., lança novo modelo em lojas físicas. O formato transforma o ponto de venda tradicional, focado principalmente na exposição e comercialização dos produtos, em espaço de experimentação, entretenimento, aprendizagem e oferta de soluções completas para as necessidades dos consumidores.

A partir de agora, as lojas abertas pela varejista — que atualmente recebe em média 40 milhões de visitas por ano em suas unidades físicas — irão seguir o novo padrão. Parte das inovações também poderá ser replicada nas operações já em funcionamento, conforme as necessidades de cada uma.

As novidades incluem a retirada das vitrines para facilitar o acesso do público, o estímulo ao toque e à experimentação dos produtos e recursos de comunicação visual sobre localização e uso de diferentes itens. O redesenho do ambiente interno favorece a circulação e permite, a partir de uma praça central equipada com poltronas, cadeiras, mesas e outros utensílios domésticos, uma visão completa dos estilos e categorias de artigos à disposição.

“Evoluímos do conceito de PDV (ponto de venda) para PDX, ou ponto de experiência, uma tendência que cresce nos principais mercados mundiais”, diz o diretor da Camicado, Natan Anaf.

Segundo ele, a marca criou um ambiente envolvente, convidativo e inspirador tanto para quem quer fazer uma compra rápida quanto para quem deseja explorar todo o universo de produtos de moda e lifestyle para casa.

Parceria

Os sellers do marketplace da varejista são parte importante da estratégia. No novo modelo de operação, parte deles pode vender nas lojas físicas itens antes não oferecidos nesse canal, incluindo móveis, estofados, luminárias, cortinas e tapetes. Nesses casos, eles fazem as entregas nas casas dos consumidores, sempre sob supervisão da Camicado, que encerrou 2021 com um total 200 parceiros em sua plataforma de e-commerce.

Outras inovações introduzidas vão desde iniciativas simples e criativas, como mesas livres onde os clientes podem testar combinações de peças de acordo com suas preferências, até soluções mais sofisticadas como totens digitais.

Nesses equipamentos é possível consultar o blog da varejista, com dicas de decoração e receitas exclusivas, ou conferir o estoque de quase 90 mil tipos de produtos disponíveis no marketplace e fechar a compra na hora com o auxílio de um colaborador.

