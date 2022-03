Renner lança coleção com desfile em realidade virtual e tecnologia 3D

Para lançar sua coleção Outono Inverno 2022, com o mote “Somos uma só trama”, a Renner preparou uma campanha repleta de iniciativas inovadoras para promover experiências de encontro entre o mundo digital e o físico, prezando sempre pela cumplicidade na relação com os seus clientes. A nova coleção é inspirada nas tramas da vida — desde os fios que constituem os tecidos às relações das pessoas com as suas raízes e cultura.

O lançamento foi marcado por um evento intimista que aconteceu na segunda-feira, 21, no Museu de Arte de São Paulo (MASP), instituição que conta com patrocínio da varejista. O destaque do encontro, em formato phygital, foi o desfile totalmente digital, assistido a partir de um óculos de realidade virtual.

A Renner é a primeira marca no Brasil a apostar neste formato de desfile. Os convidados mergulharam no universo de inspirações da coleção: além de ver as peças desfilando em 3D, era possível visualizar um showroom com os itens e conferir os detalhes e texturas das roupas, a partir do uso de técnicas de mapeamento corporal e de movimento.

No ambiente físico do evento, além de conectar a moda à arte, a Renner criou um cenário com os diferentes invernos do Brasil retratados a partir das três locações onde foram clicadas as fotos conceito da campanha: o Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins; a Ilha do Ferro, em Alagoas; e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. As regiões também foram representadas pela exposição e produção in loco de obras de diferentes artistas e através do menu gastronômico do evento. A ideia era proporcionar uma jornada sensorial, diferenciada e única.

Paralelamente, a iniciativa contou com cobertura no Instagram da Renner, para democratizar esta vivência e manter a tradição de levar as novidades da coleção a todos os clientes da varejista. Posteriormente, o desfile também foi disponibilizado no YouTube da marca.

“Todos os elementos dessa campanha foram pensados cuidadosamente para proporcionar ao público uma imersão phygital, aliando o potencial da tecnologia com a proximidade insubstituível das relações e priorizando a humanização, a cumplicidade e a conexão que são características da nossa marca”, afirma Maria Cristina Merçon, diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner.

Integrando as ações de virada de estação, a Renner lançou seu primeiro filme de campanha com intervenções em 3D. Na produção, elementos com tecnologia tridimensional entraram em cena ao lado dos modelos que vestem as peças da coleção Outono Inverno. O filme está disponível no YouTube da varejista e também está sendo transmitido em televisão.

O phygital ainda dá o tom da presença da Rennata, persona digital da Renner, nesta campanha. Apresentada ano passado, ela aparece nas redes sociais da marca em cliques que dão visibilidade à nova coleção. Toda a campanha é assinada pela Renner em colaboração com parceiros como a TD — Transformação Digital e as agências Suno Paim e Inventa Evento.

Estratégia de moda digital

Fechando o conjunto de novidades, a Renner desenvolveu uma coleção cápsula de maneira 100% digital, usando amplamente a tecnologia 3D e pela primeira vez aplicando a digitalização em todo o processo de desenvolvimento de produto, modelagem e venda, o que permitiu reduzir amostras e conectar as frentes de inovação e sustentabilidade. As roupas serão vendidas somente por meio do e-commerce, a partir de 28 de março, e entregues na casa dos clientes.

A coleção cápsula, que integra o universo da coleção Outono Inverno 2022, tem mais de 15 peças femininas com referências lúdicas que remetem a texturas da natureza, e com um toque esportivo para agradar às consumidoras mais conectadas. A iniciativa reforça a moda digital como oportunidade de explorar novos modelos de negócio e construir um futuro mais sustentável.

“A Coleção Outono Inverno 2022 reforça nosso posicionamento como uma marca que lança tendências. Queremos estar onde o cliente está, com tecnologia e humanização”, declara Maria Cristina Merçon.

