Podcast A+: 2021 começou...E agora?

2021 começa agitado e o novo episódio do Podcast A+ debate os temas que estão movimentando a política dentro e fora do Brasil: aumento de casos de coronavírus, corrida pela vacina contra a Covid-19, fim do auxílio emergencial, eleição para os comandos da Câmara e do Senado, início dos novos governos municipais, posse de Joe Biden como presidente dos EUA.

Nas cidades de todo o país, prefeitos eleitos e reeleitos tomaram posse para um novo mandato em meio a desafios que se repetem na maioria dos municípios: crescimento dos casos de Covid, sobrecarga do sistema de saúde e contas públicas no vermelho.

No Congresso, foi dada a largada para a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado, que acontece no mês que vem.

Outra corrida que tem mobilizado, além de políticos, toda a sociedade é a busca pela vacina contra a Covid-19. Dezenas de países já iniciaram a imunização. No Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que, na melhor das hipóteses, a vacinação deve começar no dia 20 de janeiro.

Ele afirmou que todos os estados e municípios receberão a vacina de forma simultânea e anunciou medida provisória para permitir a compra de imunizantes antes do registro na Anvisa. Enquanto a vacina ainda não é uma realidade por aqui, já ultrapassamos a marca de 200 mil mortos.

O agravamento da crise sanitária, claro, afeta a economia, que vive uma equação difícil neste início de 2021: qual será o impacto na recuperação do fim do auxílio emergencial e de outras medidas extraordinárias? É preciso acompanhar também o índice de inflação, a taxa de desemprego e o endividamento fiscal, indicadores que têm seguido em alta.

Ainda em janeiro, um acontecimento lá nos Estados Unidos terá reflexos no mundo todo e também aqui no Brasil. Joe Biden assume a presidência americana no próximo dia 20, substituindo Donald Trump, escolhido por Bolsonaro como principal aliado na política externa brasileira.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas comentam os assuntos que devem impactar o cenário nacional neste início de ano. A edição é de Guilherme Baldi.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

