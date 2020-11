Bússola LIVE: O mercado de saúde pós-Covid

Se os efeitos da pandemia são sentidos em todos os setores, nenhum foi mais impactado que o da saúde. Por se tratar da maior crise sanitária dos últimos cem anos, os sistemas público e privado tiveram que se adaptar rapidamente para enfrentar os desafios inéditos impostos pelo novo coronavírus.

E, na busca de respostas ao inimigo comum, a troca tem sido fundamental para salvar vidas e vencer a guerra contra a doença. Daí a importância da parceria entre governos, rede particular, profissionais de saúde, comunidade científica e pesquisadores dentro e fora do Brasil.

Enquanto a corrida pela vacina e por um tratamento eficaz contra a Covid-19 continua, o mercado de saúde registra mudanças que devem permanecer mesmo depois da descoberta da cura. A aceleração digital nos serviços de saúde, a ampliação da telemedicina, a valorização da prevenção, o investimento em ciência e pesquisa, a otimização dos recursos e a maior integração entre as redes pública e privada são algumas das transformações promovidas pela pandemia que vieram para ficar.

Em webinar promovido pela Bússola, na próxima terça-feira, 10 de novembro, às 12h, lideranças do mercado de saúde vão debater as lições aprendidas com o coronavírus, os desafios ainda a serem superados e as tendências do setor pós-Covid. Participarão do evento André Garcia, CEO da Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC); Denise Katz, gerente Médica da Mantecorp Farmasa; Florentino Cardoso, diretor-executivo Médico da Hospital Care; e José Seripieri Junior, fundador e CEO do Qsaúde.

Para receber o link de acesso à live, inscreva-se aqui.

Últimas lives:

Desenvolvimento sustentável da Amazônia: crescer e preservar

Inovação aberta: startups e transformação digital contra a crise

Indústria em Debate: O que fazer para o Brasil voltar a crescer