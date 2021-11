Bússola LIVE – Lar multifuncional: a nova relação com a casa na pandemia

Ao nos isolar em casa, a pandemia transformou a nossa relação com a moradia, que, durante os últimos 20 meses, virou também escola, escritório, academia e espaço de lazer. As limitações impostas pelo coronavírus fizeram surgir um novo estilo de vida: remoto, digital e em domicílio.

Com o avanço da vacinação e a queda expressiva no número de casos da doença, as atividades presenciais têm sido retomadas, as ruas voltaram a ser ocupadas e o lar deixou de ser o único espaço de convívio. Ainda assim, dificilmente a nossa relação com a casa voltará a ser a mesma do período pré-Covid.

A moradia ganhou múltiplas funcionalidades, que continuarão existindo no pós-pandemia. Especialistas apostam num futuro híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. E, nesses novos modelos de trabalho, ensino e diversão, o lar seguirá tendo papel de destaque.

Webinar promovido pela Bússola, na próxima quarta-feira, 24 de novembro, às 12h, vai debater como as novas funções que a casa ganhou nos últimos dois anos têm impactado o setor de arquitetura, o mercado de decoração e o ramo imobiliário. A live vai discutir ainda apostas e tendências para o futuro. Participarão do evento: Andrea Bellinazzi, diretora das áreas de Inteligência de Mercado e Dados da Tegra Incorporadora; Andres Mutschler, CEO da Westwing Brasil; e Maria Elisa Baptista, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

