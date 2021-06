Bússola LIVE – Futuros Preferíveis: Retomada Verde e Social

Por Bússola

Qual o papel das empresas na sociedade? Qual o impacto dos negócios na preservação do planeta e na inclusão social das pessoas? Como os programas de integridade das companhias têm monitorado a conduta ética de seus colaboradores e parceiros? Todas essas questões, que já vinham influenciando consumidores e investidores na hora de escolher uma marca, ganharam ainda mais força com a pandemia.

Os novos e complexos desafios impostos pelo coronavírus têm exigido respostas coletivas, que envolvam o setor público e a iniciativa privada e mobilizem toda a sociedade. A empatia, a solidariedade, o cuidado com o outro e com a natureza são temas que se tornaram ainda mais urgentes. E, por isso, o futuro passa obrigatoriamente pela agenda ESG.

ESG – que quer dizer environmental, social and governance - é a sigla em inglês usada para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. Esses três princípios devem guiar a recuperação pós-Covid, e as empresas que apostarem nessa jornada têm mais potencial de crescimento nos próximos anos.

Para debater caminhos e alternativas que levem a uma sociedade mais inclusiva e gerem negócios capazes de combinar retorno financeiro e propósito, a Bússola dá início à série de lives “Futuros Preferíveis”, com a EB Capital. O primeiro webinar, na próxima quarta-feira, 23 de junho, às 12h, é sobre a retomada verde e social como agenda estratégica de desenvolvimento do pós-pandemia.

É cada vez maior o peso dos investimentos sustentáveis no mercado. Segundo pesquisa realizada pela BlackRock, maior gestora do mundo, a maioria dos investidores planeja dobrar a participação dos ativos ESG nas suas carteiras, o que elevará o percentual de 18% para 37% até 2025. São muitas as oportunidades de negócios em economia circular, energias renováveis, gestão de resíduos, agricultura sustentável, entre outros. E o Brasil tem potencial para protagonizar essa expansão da economia verde.

Participarão do evento: Eduardo Sirotsky Melzer, CEO e sócio da EB Capital; Luciana Antonini Ribeiro, sócia da EB Capital; e Lisiane Lemos, gerente de contas do Google e membro dos conselhos do Fundo de População das Nações Unidas, da Kunumi AI e do Capitalismo Consciente Brasil. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

