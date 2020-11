Bússola LIVE: Eleições 2020 – quais os recados das urnas?

Mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a decidir o futuro das cidades brasileiras no domingo, num ambiente eleitoral inédito impactado pela pandemia. A Covid-19 impôs limitações às campanhas dos candidatos nas ruas, pautou o debate político e pode contribuir para o aumento da abstenção na votação depois de amanhã. Além da crise sanitária, outra novidade no processo eleitoral de 2020 é o fim das coligações para vereadores, o que deve interferir na disputa pelas cadeiras das Câmaras Municipais.

O que as urnas vão revelar neste 1o turno das eleições municipais? Qual será o efeito do novo coronavírus sobre a votação? As previsões das pesquisas vão se confirmar? E como a eleição dos novos prefeitos e vereadores afetará o cenário político para 2022?

Todas essas questões serão aprofundadas pelos analistas políticos da FSB Comunicação em webinar especial promovido pela Bússola, na próxima terça-feira, 17 de novembro, às 12h, menos de 48 horas depois do início da apuração. Alon Feuerweker, Marcio de Freitas e Marcelo Tokarksi vão comentar os resultados do 1o turno e debater as perspectivas para o 2o turno. A mediação é de Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

