Bússola Cultural: Semana tem samba e contação de histórias

A plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa preparou um festival que celebra os 10 anos da Cia Barca dos Corações Partidos. Um dos espetáculos apresentados Desancora mescla um repertório de canções autorais dos shows “Auê”, “Suassuna – O auto do Reino do Sol” e “Macunaíma” com novas composições dos integrantes do grupo. O show conta com as participações especiais de Lucas dos Prazeres, que esteve em “Jacksons do Pandeiro” e Rick de La Torre, já conhecido da trupo em “Auê”, e que assume a bateria.

Assista Desencora na live de 4 de novembro às 20h aqui, todo festival está disponível pela plataforma, aqui.

Nega Duda canta Clementina de Jesus

A cantora Nega Duda apresenta o clássico da produção musical de Clementina de Jesus, mais conhecida como Rainha Quelé. No repertório, Duda interpreta canções como “Deus vos Salve Casa Santa”, “Fui Pedir as Almas Santas”, “Embala Eu”, “Marinheiro Só”, “Beira Mar”, e outras. Com forte influência da mãe e da avó, Nega Duda nascida no Recôncavo Baiano, desde muito cedo absorveu a cultura local, que traz a Roda de Samba, o Candomblé e a culinária ancestral da tradição de Angola.

O show está disponível pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa a partir do dia 25 de outubro. Acesse aqui.

Chuva de amor

“Chovem Amores na Rua do Matador'' é uma adaptação do conto escrito pelo escritor moçambicano Mia Couto em parceria com o jornalista e escritor angolano José Eduardo Agualusa para os palcos. A peça, criada pelo próprio Mia Couto para o teatro, tem interpretação do ator Expedito Araujo, que vive em Moçambique, mas desembarca no Brasil especialmente para a apresentação da peça. O espetáculo teatral – o primeiro de Mia Couto montado no Brasil - estreia dia 1 de novembro no Teatro Sérgio Cardoso, com entrada franca.

De 2 a 5 de novembro, quarta a sábado, às 19h, para mais informações, acesse aqui.

Histórias para boi dormir

Anda por aí, nas redondezas, um boi muito danado, que tem dado chifradas em todos que encontra pela frente. Diante da grande confusão, duas meninas narram histórias populares brasileiras na tentativa de acalmar o animal. Mas ao invés de acalmar, uma após a outra, as histórias vão deixando o boi mais e mais nervoso. A peça infantil “Histórias para boi dormir”, da companhia “A Hora da História” faz apresentação única no Teatro Sérgio Cardoso neste domingo, dia 30. O espetáculo é gratuito.

Teatro Sérgio Cardoso, 30 de outubro, às 11h, gratuito, retirada de ingresso com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro. Para mais informações, acesse aqui.

Artista periférico

O espetáculo de dança Avoapé estará no Teatro Sérgio Cardoso em apresentação única no próximo sábado (29). A performance traz a influência de danças africanas, do som dos tambores, cantos e palmas. Idealizada e executada pelo Coletivo Diário, AVOAPÉ mostra, ao longo de toda a apresentação, a influência da ancestralidade, e conta sobre os desafios e a aridez da vida do trabalhador brasileiro e a sua dificuldade em conseguir empregos que permitam uma vida digna. A história trata da vida de um rapaz periférico que quer ser artista e encontra sempre os caminhos fechados. Com a intervenção das Yabás, a história ganha nova perspectiva.

Sábado, 29 de outubro, às 19h, no Teatro Sérgio Cardoso, mais informações, acesse aqui.

São Paulo do Samba

O Carnaval paulistano ganhou a exposição “Bicentenário – Contado por Enredos e Fantasias” que ficará em cartaz na Fábrica do Samba, em São Paulo. A mostra é um projeto da Liga Independente das Escolas de Samba de São Pualo em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo. A proposta da curadoria é retratar o tema ao longo dos anos por meio de uma experiência multissensorial e imersiva dos últimos 200 anos, através das práticas carnavalescas. A programação conta com atividades culturais desenvolvidas para o público infantil, cursos em parceria com o Senac e shows das escolas de samba filiadas à Liga-SP aos finais de semana.

De quarta a domingo, das 10h às 17h, mais informações acesse a agenda Bonifácio, aqui.

Muro de Sam

Ao saber que o presidente dos Estados Unidos vai erguer um muro para barrar a entrada de imigrantes mexicanos no país, Samuel confessa à melhor amiga, Maria Angélica, o desejo de construir um muro em seu quarto, separando-o do irmão mais velho. Em paralelo, Samuel vive um drama com seus colegas: a escola onde estudam corre o risco de ser demolida para a construção de um shopping. A peça é inspirada no livro “Querido Senhor Presidente” da neozelandesa Sophie Siers e da ilustradora canadense Anne Villeneuve. A direção é de Thaís Medeiros, com Aline Volpi, Ana Paula Castro, Marcelo Peroni e Vladimir Camargo no elenco.

Domingo, 30 de outubro, às 17h, pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, aqui.

Raízes Black

No mês da Consciência Negra, a plataforma #CulturaEmCasa, a primeira de streaming e vídeo por demanda gratuita do país, acaba de anunciar a segunda temporada de “Raízes Black”. A série chega com mais cinco episódios e faz uma homenagem à cultura negra no Brasil. “Raízes Black” abre espaço para a musicalidade, além de abordar a história do Brasil, o racismo estrutural e como as iniciativas privadas de cabeleireiras, costureiras e amantes da música permitiram o fortalecimento identitário. O primeiro episódio traz o tema do “Samba Paulistano”, seguido de “Sons do Quilombo”, “Rap du Bom”, “Homenagem a Riba Nascimento” e “Raízes do Rap Nacional”.

A partir de 4 de novembro, sempre às sextas-feiras, às 20h, acesse aqui.

Marrom, últimas apresentações

Com texto e direção de Miguel Falabella, “Marrom, o Musical” narra a vida e a obra de um dos maiores nomes da MPB: Alcione. O musical tem como base dramatúrgica a estrutura do boi maranhense, que resgata uma história típica das relações sociais e econômicas da região durante o período colonial, mesclando as culturas europeia, africana e indígena. Essas culturas mesclam o sotaque de matraca, de zabumba, de orquestra, da baixada e de costa de mão. Assim, a partir de ritmos e toadas brasileiras, a peça se apropria de estruturas clássicas do teatro musical e traz para o palco um boi jamais visto.

Teatro Sérgio Cardoso, até 7 de novembro, de sexta a segunda, ingressos de R$ 40 a R$ 200, à venda no site da Sympla

A francesa Camille Bertault estará no palco da Virada SP Bertioga dia 5 de outubro | Foto Divulgação

Tem jazz na Virada

Quem for a Virada SP Bertioga, que recebe a maratona cultural de 24 horas pela primeira vez nos dias 5 e 6 de outubro, vai poder curtir fulana de tal, cantora e compositora de jazz francesa, Camille Bertault, um dos grandes talentos modernos do gênero e que está em turnê pela América do Sul. Para quem prefere o som que ficou conhecido como ‘tecnobrega’, a cantora Gaby Amarantos também estará em Bertioga para um show que promete levantar o público com o melhor do repertório. Outros destaques da programação são as apresentações da banda Pato Fu, que comemora 30 anos de estrada, e do ex-Rappa Marcelo Falcão. A Virada SP é uma maratona cultural de 24 horas realizada no interior e litoral de São Paulo, gerida pela Amigos da Arte.

Mais informações, acesse o site da Virada SP, aqui.

