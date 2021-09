Bússola Cultural: semana tem reggae, live e história no Museu da Imigração

Sábado de reggae, de pop, de samba

A #ViradaSP Online apresenta neste sábado o show de Ras Bernardo, um dos expoentes do reggae internacional que divide o evento com a cantora e compositora Maria Gadú e o grupo de samba brasileiro Fundo de Quintal, além de outras 23 atrações. Serão 12 horas ininterruptas de música, teatro e poesia, tudo online, pela plataforma #CulturaEmCasa. Acesse a programação pelo site.

sábado, 12, a partir de 12h

Língua de Trapo em Outras Vanguardas

O oitavo episódio da série musical Outras Vanguardas, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com produção da Organização Social Amigos da Arte, tem show e entrevista com o grupo Língua de Trapo, um dos destaques da Vanguarda Paulista, movimento que marcou a consolidação do “disco independente”, na década de 1980. Língua de Trapo ficou conhecido pela junção do bom humor, inteligência, crítica social e boa musicalidade. Outras Vanguardas apresenta performances e depoimentos de personagens de diferentes gerações comprometidos com a renovação da linguagem, artistas pioneiros em atividade, movimentos disruptivos que guardam relação direta com os propósitos da Semana de Arte Moderna de 1922, seus desdobramentos e expressão contemporânea do pensamento modernista.

sexta-feira, 10, às 21h30, pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa

Seu filme no MIS

Cineastas de todo o Brasil, amadores ou não, têm a oportunidade de exibir seus filmes no Museu da Imagem e do Som. A convocatória do Festival Cine MIS 2020/2021 tem por objetivo criar um espaço de lançamento e difusão de filmes nos gêneros ficção, documentário e animação, captados em qualquer formato, sem limite de duração e que ainda não tenham sido exibidos em circuito comercial. As exibições dos filmes selecionados serão feitas em dezembro de 2021, no Auditório MIS (a mostra poderá ocorrer no formato online por critérios de saúde sanitária). As sessões serão gratuitas, abertas ao público, e contarão com divulgação realizada pelo Museu.

inscrições são gratuitas e ficam abertas até 19 de setembro no site do MIS

Um papo de arte

A plataforma #CulturaEmCasa lança no próximo dia 13 o primeiro episódio do Papo de Arte, série de 11 programas que apresenta o perfil de personalidades de diversas áreas do cenário artístico e de reflexão como Rico Dalasam, Ronaldo Fraga, Tata Amaral, Zeca Camargo, Jô Santana, Lilia Schwarcz, Maria Adelaide Amaral, Milton Hatoum, Larissa Luz, Alexandre Orion e Aquela Dupla, formada pelas atrizes Renata Maciel e Livia La Gatto. O bate-papo acontece no palco do Teatro Sérgio Cardoso, com apresentação do jornalista Helio Goldsztejn, também diretor do programa. A transmissão gratuita acontece às segundas-feiras, sempre às 20h, pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa.

para mais informações acesse aqui

Concertos modernistas

O maestro britânico Neil Thomson e o violonista Fábio Zanon são os convidados dos três próximos concertos da Osesp na Sala São Paulo. Regente Titular da Filarmônica de Goiás desde 2014, Thomson tem visitado a Osesp regularmente desde 2017. O paulista Fábio Zanon, um dos grandes violonistas em atividade no país, é professor da Royal Academy of Music de Londres e Coordenador Artístico-Pedagógico do Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão, além de convidado de longa data da Osesp. Os concertos e a live integram a Agenda Tarsila, iniciativa do governo do estado de São Paulo, que reúne eventos comemorativos do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 e traz também conteúdos inéditos, entrevistas e curiosidades sobre um dos marcos mais importantes da cultura brasileira.

de quinta-feira, 9, a sábado, 11, a performance da sexta-feira, 10, às 20h, será transmitida ao vivo direto da Sala São Paulo, no YouTube da Osesp, mais informações aqui

Devorar o mundo

Em celebração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, organizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o programa Oficinas Culturais realiza o lançamento do livro A Arte de Devorar o Mundo: Aventuras gastronômicas de Oswald de Andrade, de Ruká K. Andrade. A publicação traz um recorte culinário da biografia e obra do principal autor antropofágico que embalou o modernismo brasileiro nos anos 1920. Uma abordagem que leva o leitor a saborear as aventuras gastronômicas de Oswald e sentir o cheiro do banquete artístico-modernista da década de 1920. Participa do lançamento, além do autor, a escritora e historiadora Márcia Camargos.

30 de setembro, das 19h às 20h30, faixa etária: maiores de 16 anos, inscrições até 29 de setembro aqui, plataforma Zoom

Registros da Inclusão

O Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) apresenta a exposição Registros da Inclusão, realizada pelo Instituto Olga Kos (IOK) em parceria com o fotógrafo e jornalista, Rogério Reis. São 26 fotografias, sendo 12 de trabalhos do artista — acervo que foi doado ao Instituto Olga Kos —, e outras 14 desenvolvidas em oficinas inspiradas em trabalhos de Reis, realizadas com beneficiários da iniciativa. As oficinas foram ministradas por fotógrafos do IOK, que mergulharam nas produções de Rogério Reis e desenvolveram diferentes temas e técnicas com os participantes.

até 15 de setembro, de terça a sábado, das 11h às 19h, domingos e feriados, de 12h às 18h, entrada gratuita, Espaço Expositivo Térreo Museu da Imagem e do Som, mais informações pelo site

Semear leitores

O Museu da Imigração abre seu jardim para adultos e crianças acompanharem as histórias contadas por Gabrielli Chagas no espaço “Semear Leitores”. Nos encontros, serão apresentadas histórias como: Vovô é um super-herói, de Fernando Aguzzoli; Eloisa e os bichos, de Jairo Buitrago; A árvore generosa, de Shel Silverstein; Elmer, O elefante xadrez, de David McKee; Sinto o que sinto, de Lázaro Ramos; O mundo no Black Power de Tayó, de Kiusam de Oliveira; Um dia, um rio, de Leo Cunha, e Chapeuzinho e o leão faminto, de Alex T. Smith.

dias 11, 18, 19, 25 e 26, às 11h e 15h, Museu da Imigração, rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, São Paulo; de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h), mais informações no site

Clube de leitura

A Biblioteca de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, promove o novo Clube de Leitura BSP. O encontro traz a obra Notas sobre o Luto, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Notas sobre o Luto foi escrito após a morte do pai da escritora, em junho do ano passado. Meses depois, Chimamanda perderia também a mãe. Na obra, a escritora expõe toda a complexidade da dor do luto, fala de solidão e de raiva. Em poucas páginas, Notas sobre o Luto nos conecta com o mundo atual e investiga uma das experiências mais universais do ser humano.

o encontro virtual acontece na sexta-feira, 17, das 15h às 17h, inscrições estão abertas pelo link

Especial Maha Mamo

A história de Maha Mamo, nascida em Beirute e apátrida por 30 anos — até conseguir a cidadania brasileira —, será o foco de uma live no Museu da Imigração. A conversa com o pesquisador da instituição, Thiago Haruo, será pautada na luta por direitos, sonhos e desafios, vivenciada por Maha até os dias atuais. A transmissão ao vivo marcará o lançamento de uma produção especial da personagem, disponível no Projeto RAIZ a partir da próxima quarta-feira, 15, seguindo o horário de funcionamento do Museu. Inaugurada em maio, a iniciativa já conta com materiais do historiador e escritor, Leandro Karnal, e do cantor e compositor Emicida.

terça, 14, às 17h, no Instagram do Museu da Imigração

Cores de Paulo Pasta

O Museu de Arte Sacra de São Paulo abre Paulo Pasta: Luz, vigésima exposição individual do artista plástico Paulo Pasta. Sob curadoria de Simon Watson. a mostra apresenta 19 telas dos últimos dez anos, com dimensões que oscilam entre mural e laptop. Destacada por uma instalação mínima e iluminação dramática, Luz é composta ainda de quatro grandes pinturas em escala muralista, cada uma ladeada por pinturas de tamanho médio que dialogam com suas cores e composições. A segunda, no espaço do claustro, são instalações do próprio estúdio do artista, onde em uma parede corrida você encontra um salão de meditação que interage de forma alegre a íntima.

Museu de Arte Sacra, até 8 de novembro, avenida Tiradentes, 676, Luz, São Paulo, de terça-feira a domingo, das 11 às 17h (entrada permitida até as 16h)

