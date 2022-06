Bússola Cultural: semana tem orgulho, Beatles e imigração

Vem pra barra pesada

A história e o legado de Claudia Wonder são fios condutores para o espetáculo-show “Wonder! Vem pra Barra Pesada”. Como multiartista travesti, Claudia atuou no rock underground paulista, no cinema da pornochanchada, no teatro e na literatura, sempre intimamente ligada com as vivências da população LGBTQIA+. Wallie Ruy é a atuadora que empresta sua história para que este encontro aconteça. Atuadora e Wonder juntas de mãos dadas, na barra pesada.

Teatro Sérgio Cardoso, 16 anos, 120 minutos, presencial, de 24 a 26 de junho; sexta e domingo às 20h, no sábado às 18h; para mais informações, acesse aqui.

Rio 1922

A exposição do Museu Histórico Nacional Rio-1922 é resultado de uma curadoria colaborativa e apresenta aspectos da então capital da República, em um ano-chave para a história brasileira e para o museu também – criado em 1922 no âmbito da Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência. Reunindo cerca de 100 itens de nosso acervo, pinturas, fotografias, objetos, itens de numismática, vestuário e mobiliário de época buscam dar o tom de como se vivia na cidade e os desafios do período. A exposição está organizada em quatro módulos: “Desmonte do morro do Castelo”; “Efervescência carioca”; “Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência”; e “Criação do Museu Histórico Nacional”.

Mais informações, acesse a Agenda Bonifácio, plataforma gerida pela Amigos da Arte, que traz curiosidades, história e programação cultural sobre o bicentenário. A Agenda faz parte das atividades comemorativas do bicentenário da Independência do governo de São Paulo.

200 em 200

A Mostra "200 anos de independência em 200 filmes", uma parceria da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa com o Cine Petra Belas Artes, segue em cartaz nos formatos virtual e presencial. Neste final de semana, gratuitamente, a plataforma exibe "Um Céu de Estrelas", "Anahy de las misiones", "O Invasor" e "Filme de Amor". Quem preferir curtir a telona, o Cine Belas Artes, a preços promocionais, apresenta "Brasa Dormida", "Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa", "Macunaíma", "A Rainha Diaba", "Assalto ao Trem Pagador", "Pra Frente, Brasil", "Sinfonia da Necrópole" e Vazante".

A ação faz parte das comemorações do bicentenário da Independência com promoção da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo de São Paulo e com gestão da Amigos da Arte.

mais informações, acesse a #CulturaEmCasa ou para o Cine Petra Belas Artes, clique aqui.

3 vezes comédia

A autodenominada sapatão Cintia Rosini ressignifica estereótipos do universo LGBTQIAP+ trazendo para o palco causos de sua vida e piadas sobre atualidades. João Bubiz, primeiro homem transgênero a fazer comédia stand-up no Brasil, não mede esforços para tirar sarro de toda sua transição. Babu Carreira, humorista e escritora, traz à tona suas descobertas e experiências como uma mulher sis bissexual. Todas as apresentações fazem parte do Especial de Comédia do Mês do Orgulho LGBTQIAP+ da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa com apresentação presencial no Teatro Sérgio Cardoso.

terça-feira, 28 de junho, às 21h, acesse a plataforma ou o aplicativo #CulturaEmCasa, garanta seu ingresso para assistir presencialmente no Teatro Sérgio Cardoso, aqui.

Love Beatles

O Museu Catavento, região central de São Paulo, preparou uma apresentação especial para comemorar o Global Beatles Day. O evento presencial conta com apresentações musicais e de teatro, além de exposição de grafite. Desde 2009, o Global Beatles Day foi estabelecido para comemorar a transmissão ocorrida em 25 de junho de 1967, pela BBC de Londres. A apresentação ao vivo dos Beatles, com transmissão via satélite para todos os continentes, foi considerada o primeiro evento global transmitido em tempo real para televisão.

sábado, 25 de junho a partir das 11h, auditório do Museu Catavento, classificação livre.

No Réveillon de 2023

O Panorama #CulturaSP apresenta a peça "Respvblica 2023". Durante o Réveillon de 2023, o movimento Anaconda Brazil leva às ruas grandes massas patrióticas. O Brasil vive um período de grande prosperidade econômica, mas não para Tom, Billy, Suzanne, Vincent, John e Vallentina, que vivem amontoados em uma pequena república, no centro de São Paulo. No limite entre ficção e realidade, eles contam histórias e se revezam na tarefa de trazer da rua objetos com os quais vão construindo uma trincheira, atrás da qual estarão sempre entre combater ou esperar misticamente por dias melhores. Direção e texto de Biagio Pecorelli.

já disponível pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa, acesse aqui.

Verdadeiro ou falso

O místico, o encantado e o monstruoso em movimento. Inspirado no universo poético de Alejandro Jodorowsky, “O Verdadeiro Momento do Falso” nos conduz a uma jornada fantástica e surrealista. Criado e interpretado por Cristiano Saraiva e Thainá Souza, o dueto de dança contemporânea desafia a plateia com um jogo de imagens que ora se fundem, ora se confundem.

o vídeo está disponível pela plataforma #CulturaEmCasa, acesse aqui.

Imigrantes do café

O Museu da Imigração realiza em parceria com o Museu do Café a exposição "Imigrantes do Café" que estará na entrada do São Paulo Coffee Festival, maior evento do país sobre o grão para o consumidor final. Por meio de registros e testemunhos dos acervos de ambos os equipamentos, a mostra apresenta a trajetória de milhões de pessoas que ajudaram na construção do estado de São Paulo. O público conhecerá como esse fragmento da história influenciou na formação de uma identidade paulista. A exposição faz parte das comemorações do CenFest, que marcam os 100 anos do Palácio da Bolsa Oficial de Café, sede do Museu do Café.

de 24 a 26 de junho, na Bienal do Parque do Ibirapuera, av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Moema

Histórias de Brown

O programa “Notas Contemporâneas” convida Carlinhos Brown. Um dos artistas mais criativos, atuantes e inovadores do cenário da música brasileira, Brown fala sobre sua trajetória na Bahia, referências e carreira, em uma conversa mediada por Cadão Volpato. A conversa é intercalada pela banda MIS, que toca sucessos seus como “Meia Lua Inteira” e Mares de Ti”.

o programa Notas Contemporâneas registra depoimentos de significativos nomes do cenário musical brasileiro, erudito e popular, preservando a história oral do MIS; acesse aqui.

Da mesa de escrever ao notebook

O novo podcast do diretor, cenógrafo, dramaturgo e produtor Cleber Papa, “Da Mesa de Escrever ao Notebook”, faz um passeio cultural pelo bicentenário da Independência do Brasil. Papa explica os mecanismos de reflexão utilizados para criar este material e discute, de modo abrangente por xx episódios, o Brasil pós-Independência e suas inconsistências. Ao longo de 13 episódios, o projeto se destaca pelos tópicos escolhidos e pelo valor que a pesquisa de Papa agregou à narrativa.

já disponível pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa; acessível também pelo aplicativo #CulturaEmCasa, disponível nas lojas da Apple Store e Google Play.

