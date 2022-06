O que influenciadores podem ensinar às empresas sobre atração de talentos

Dados coletados pelo Linkedin mostram que os colaboradores podem engajar dez vezes mais que a marca institucional, e a estratégia revela-se como uma forma de marketing, principalmente na internet. O resultado da pesquisa deixa ainda mais evidente a importância de realizar ações para atrair e reter os talentos de forma correta, um dos maiores desafios do setor de recursos humanos da atualidade.

Os colaboradores são, na verdade, influenciadores das companhias, segundo Alex Monteiro, sócio fundador da Non Stop, empresário do comediante Whindersson Nunes, que hoje reúne mais de 140 milhões de seguidores em suas redes sociais. O especialista falou sobre o tema em live organizada pela Sólides, empresa especializada em gestão de RH de PMEs

“Precisamos pensar que os talentos têm uma vida nas redes, e é preciso que eles falem do seu ambiente de trabalho por lá, e sejam verdadeiros. Por isso, o relacionamento entre eles e a marca empregadora é muito importante, já que assim eles têm a possibilidade de vender muito mais e melhor”, afirma Alex.

Ele compartilhou cinco dicas que aprendeu no gerenciamento de grandes nomes e que também podem ser colocadas em prática também no setor de RH para atrair e reter pessoas no ambiente corporativo.

1. Autenticidade

Seja quem você é. Parece um papo motivacional, mas vai muito além disso. Em uma análise com influenciadores, concluímos que eles precisam ser autênticos para ter sucesso ao se comunicar com o público que é seu foco. Transpareça verdade primeiro para você, e depois para os talentos.

2. Respeite as linguagens de cada rede

É importante que a empresa esteja em todas as redes sociais, mas de maneira diferente. Você pode escolher uma como sua rede principal, mas é importante construir também sua marca em outras plataformas, ou seja, ser omnichannel. É crucial que você se atente à linguagem de cada rede. Ou seja, no Instagram, por exemplo, sabemos que as pessoas veem um vídeo sem áudio, então você precisa colocar um conteúdo com legenda, e é importante que estejam sempre na vertical, nunca na horizontal.

3. Seja influente

O profissional de RH precisa ser influente, e isso não tem relação com o número de pessoas com quem você fala nas redes, mas sim com quem você se comunica. É necessário transmitir a informação à pessoa certa. Conecte seu conhecimento com assuntos da atualidade e não perca a autenticidade para fazer o que o algoritmo quer que você faça.

4. Realtime

Essa geração tem acesso a notícias de forma muito simples e rápida, assim, falar sobre algo que está em alta pode dar muito mais credibilidade para o assunto no qual você é especialista. Lembre-se sempre de colocá-lo no contexto correto. Isso faz você gerar um alcance importante.

5. Livre-se da comunicação antiga

As empresas precisam contratar pessoas que tenham desejo de crescer, ou seja, é necessário que dêem vazão para os sonhos dos colaboradores. E falamos tanto de motivação quanto de resultados, pensando em ações como PLR, ascensão de carreira, treinamentos e oportunidades. O RH deve desenvolver uma comunicação assertiva para alinhar as expectativas dos talentos.

