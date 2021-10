Bússola Cultural: Semana tem Arte e papo, futebol e primavera dos Museus

Desde os primórdios

O Museu Catavento apresenta a exposição Do Macaco ao Homem — transições. A partir de um acervo de réplicas de crânios e de ferramentas de pedra, a mostra trata do processo evolutivo humano, desde os primeiros bípedes, datados em sete milhões de anos, até o surgimento do Homo Sapiens (homem moderno), há cerca de 200 mil anos. Um dos pontos altos é a reconstituição facial dos ancestrais humanos, mostrando como eles eram quando vivos. Ao percorrer a exposição, o visitante poderá tirar fotografias entre a reconstituição in vivo e o esqueleto completo de Lucy, datada de 3,2 milhões de anos, que foi encontrada na Etiópia em 1974/1975.

Internacional Shopping, até 31 de outubro; gratuito; mais informações acesse o site do Museu Catavento

-

É sempre lindo andar...

A exposição virtual “Na paisagem de São Paulo: Rebolo e o Grupo Santa Helena”, com obras do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios, faz parte da programação da Agenda Tarsila, site que reúne curiosidades, história e roteiro cultural em celebração aos cem anos da Semana de Arte Moderna de 1922, principal marco da arte brasileira. A mostra é composta por mais de 30 pinturas de Francisco Rebolo e integrantes do Santa Helena e apresenta importante registro das transformações da cidade de São Paulo e seus arredores nas décadas de 1930 e 1940. Com curadoria de Ana Cristina Carvalho e Lisbeth Rebolo Gonçalves, o visitante confere a relevância desses artistas na consolidação do modernismo brasileiro e nos desdobramentos do impacto cultural causado pelos primeiros modernistas.

conheça a Agenda Tarsila aqui; acesse a exposição aqui

Opereta offenbachiana sempre com uma crítica feroz aos acontecimentos políticos. Opereta offenbachiana sempre com uma crítica feroz aos acontecimentos políticos.

Ba-ta-clan

O Theatro São Pedro estreia a opereta Ba-ta-clan, do compositor francês Jacques Offenbach (1819-1890). A montagem traz um elenco formado pelas cantoras e cantores da Academia de Ópera do equipamento. Marcada por uma música ligeira, ritmos contagiantes de dança, diálogos falados, temas divertidos e textos irônicos, a opereta pode ser considerada uma precursora dos musicais atuais. Com sua agilidade em refletir e satirizar os temas do dia-a-dia, Offenbach se tornou um mestre no gênero e compôs 98 títulos. A opereta, que fez carreira internacional, foi apresentada pela primeira vez em Paris em dezembro de 1855, no Teatro dos Bufos Parisienses, e conquistou imediatamente o público.

mais informações, acesse o site do Theatro São Pedro; acompanhe o teaser aqui

Roberto Moreira Cruz está entre os destaques do programa no Museu da Imagem e do Som em SP. Roberto Moreira Cruz está entre os destaques do programa no Museu da Imagem e do Som em SP.

Arte e papo

O #MISemCasa oferece neste mês encontros relacionados à psicanálise, produções audiovisuais, política e censura. Entre os destaques está o VideoArtepapo que completa um ano. Na quinta-feira, 7, às 19h, o programa celebra a data com a participação de Roberto Moreira Cruz, produtor cultural, pesquisador e curador independente responsável por exposições de videoarte como Filmes e vídeos de artistas na Coleção Itaú Cultural, Cinema sim: narrativas e projeções, Expoprojeção 1973-2013 e Vídeo_MAC, além da mostra Vídeo de hoje.

videoArtePapo MIS #26| Roberto Moreira Cruz; quinta-feira, 7, às 19h, gratuito; acessibilidade: libras; para inscrições e informações acesse o site do MIS

-

Futebol, na raça

O Museu do Futebol será palco do evento virtual de lançamento do sétimo Relatório Anual da Discriminação Racial 2020, feito pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol em parceria com o Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apoio do Facebook. O relatório é uma análise sistêmica dos incidentes raciais e casos de preconceito e discriminação ocorridos no esporte brasileiro em 2020, e traz 76 ocorrências discriminatórias, sendo 68 em território nacional e outras oito com atletas brasileiros no exterior, das quais 83% estão relacionadas com o futebol. Incidentes em outras modalidades como basquete, surf, e-Sports e UFC, também serão apresentados.

o evento será transmitido nas Páginas do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e do Museu do Futebol no Facebook, além dos respectivos canais no YouTube, e também no Facebook do Museu da UFRGS

O maestro alemão pela primeira vez com a Osesp. O maestro alemão pela primeira vez com a Osesp.

Marc Albrecht na Sala São Paulo

O maestro alemão Marc Albrecht comanda, pela primeira vez, a Osesp. Serão três concertos (um deles transmitido pelo canal do YouTube da orquestra) com obras de Richard Strauss e César Franck no programa. Discípulo de Claudio Abbado, Albrecht é um dos expoentes de sua geração, sendo especialmente reconhecido por suas interpretações de obras austro-germânicas do Romantismo Tardio, caso do Don Juan de Richard Strauss, que integra o programa junto à Sinfonia em Ré Menor de César Franck. A performance da sexta-feira, 8, às 20h, será transmitida ao vivo aqui.

quinta-feira, 7, às 20h, e sexta-feira, 8, às 20h; concertos digitais sábado, 9, às 11h; recomendação etária: 7 anos; ingressos: entre R$ 50,00 e R$ 100,00

Chakal apresenta “Eustácio” na Fábrica de Cultura. Chakal apresenta “Eustácio” na Fábrica de Cultura.

Dias de música…

Em homenagem ao Dia do Compositor Brasileiro, 7 de outubro, a Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha apresenta o rapper Zoioo MC com seu mais recente álbum Ensurdecedor Mesmo é o Silêncio, com produção e participação do beatmaker Flavio Rufino. O show será transmitido no YouTube nesta quinta-feira, 7. Em seguida, às 20h, haverá a apresentação musical do álbum Eustácio, o mais recente trabalho lançado pelo artista Chakal. No show, Chakal canta também alguns dos principais singles de sua obra Morador de Lugar Nenhum (2019), além das intervenções em freestyle e as faixas do atual álbum.

Trecho do vídeo Arquivos da ditadura: luta e resistência em Perus. Trecho do vídeo Arquivos da ditadura: luta e resistência em Perus.

... dias de luta…

Lançado como parte da programação da 15ª Primavera dos Museus, o vídeo Arquivos da ditadura: luta e resistência em Perus apresenta as memórias de resistência e repressão vividas no bairro durante o período da ditadura civil-militar (1964-1985). O conteúdo audiovisual faz uma imersão no próprio acervo do Memorial da Resistência, a partir de seus programas Lugares da Memória e Coleta Regular de Testemunhos, trazendo depoimentos e lugares de memória do bairro, como a Fábrica de Cimento Portland Perus, o sindicato dos Trabalhadores e o Cemitério Dom Bosco. No acervo virtual do Memorial, além de mais sobre Perus, o visitante encontra a história de outros lugares que vivenciaram eventos simbólicos acerca de períodos autoritários no Brasil.

acesse o vídeo aqui; mais sobre o Memorial da Resistência, acesse o site



Projeto Guri se apresenta no MASP e no Theatro São Pedro. Projeto Guri se apresenta no MASP e no Theatro São Pedro.

... Dias das crianças

Dois grupos infanto-juvenis do Projeto Guri vão encantar o público no fim de semana. A Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Projeto Guri, sob a regência da maestrina Ana Beatriz Valente, apresentará o programa Brilhante no auditório do MASP. Com obras de compositoras e compositores brasileiros como Heitor Villa-Lobos, Lina Pires de Campos e Ernani Aguiar, o programa conta também com a estreia de Interlúdio nº3, de Edmundo Villani-Côrtes, obra encomendada pelo Projeto Guri Capital e Grande São Paulo.

Já a Orquestra de Cordas Infanto-Juvenil, sob regência de Anderson Tavares, interpretará hits de Queen, Lady Gaga, Coldplay, além do tema de abertura da série Game of Thrones. O Theatro São Pedro também recebe as duas Orquestra do Guri.

sábado e domingo, 9 e 10, entradas gratuitas; programação completa está aqui

Aluna da EMESP Tom Jobim venceu o Guiomar Novaes e um concurso internacional. Aluna da EMESP Tom Jobim venceu o Guiomar Novaes e um concurso internacional.

Ingrid é o nome dela

Ingrid Uemura, 20 anos, aluna de piano da EMESP Tom Jobim, venceu o Concurso de Piano Guiomar Novaes, na categoria erudito. A competição aconteceu durante a 44ª Semana Guiomar Novaes e a prova final foi realizada no Theatro Municipal de São João da Boa Vista, cidade natal da pianista homenageada. Na final, Ingrid Uemura interpretou Ondine, da obra Gaspard de la Nuit, do compositor francês Maurice Ravel, e o primeiro movimento da segunda Sonata, de Frédéric Chopin. Ingrid conquistou ainda o primeiro lugar no Concurso Internacional Chopin da Romênia, que foi realizado no mês de maio, remotamente, com a participação de candidatos de vários países.

as apresentações de Ingrid podem ser conferidas na plataforma #CulturaEmCasa

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube