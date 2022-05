Bússola Cultural: semana Dia das Mães, peça infantil e Romeu e Julieta

Maio das mães

Em maio, a plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa apresenta uma programação especial dedicada às mães. Os conteúdos foram selecionados e mostram mulheres de todos os tipos que protagonizam histórias de tirar o fôlego e desconstruir estereótipos. A programação começa com a ópera-instalação "Bem no Meio” e segue com o show de Luciana Mello e Nina Levy, com a apresentação "Minha Mãe Real". A plataforma indica ainda a série "Punho Negro", o bate-papo desafiador sobre maternidade e representatividade "De Medeia a Dona Nenê", com Ana Paula Xongani e Samara Felippo e, por fim, a live "Infâncias e Maternidade Lésbica", com Melanie e Marcela Tiboni que fazem um debate sobre diferenças e semelhanças de ser mãe sob a ótica da orientação sexual. Excelente dica de presente, para curtir juntinho com a matriarca.

Acesse pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa

Luciana Mello é considerada uma das grandes cantoras da música popular brasileira. Além de seus sete trabalhos solos, abrilhantou com sua voz marcante discos de ícones da música brasileira, como o pai Jair Rodrigues, Luiz Melodia, Tom Zé, Sandra de Sá, Pedro Mariano, Otto, entre outros. Na apresentação que vai ao ar pela plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa no dia 8 de maio, dia das Mães, Luciana recebe sua filha Nina Levy, agora com 13 anos e que já aos 7 anos em 2016 participou de seu álbum "Na Luz do Samba", álbum este que concorreu ao Grammy Latino. Durante o espetáculo, o amor se faz presente com Luciana interpretando clássicos e sucessos de seus 35 anos de carreira.

domingo, 8 de maio, às 20h, acesse aqui

Romeu e Julieta 80!

O Teatro Sérgio Cardoso Digital, gerido pela Amigos da Arte, recebe o espetáculo Romeu e Julieta 80!. Nesta montagem do clássico de Shakespeare, os jovens Romeu e Julieta são interpretados pelos atores Renato Borghi e Miriam Mehler, ambos com cerca de 80 anos de idade. Todos os outros personagens da peça estão distribuídos entre os atores Elcio Nogueira Seixas e Carolina Fabri, com direção e adaptação de Marcelo Lazzarato.

terças e quartas às 20h, de 3 de maio e de junho, Teatro Sérgio Cardoso Digital, gratuito, classificação indicativa: 12 anos; ingressos aqui

Um espetáculo de luta

Instituto Cultural Vale apresenta “Cura”. A coreógrafa Deborah Colker dedicou seu tempo, nos últimos anos, a buscar uma cura. No caso, uma solução para a doença genética que seu neto tem, a epidermólise bolhosa. Dessa angústia pessoal nasceu o novo trabalho da Cia. Deborah Colker, um espetáculo que vai muito além do aspecto autobiográfico. “Cura” trata de ciência, fé, da luta para superar e aceitar nossos limites, do enfrentamento da discriminação e do preconceito. A dramaturgia é do rabino Nilton Bonder, e a trilha original é de Carlinhos Brown.

Cura, Cia Deborah Colker, 75 minutos, livre, ingressos de R$ 25 (meia) a R$ 120 (inteira); Teatro Sérgio Cardoso; para mais informações, acesse aqui.

Yorùbáiano

A Pinacoteca de São Paulo acaba de inaugurar a exposição individual “Ayrson Heráclito: Yorùbáiano”. Ayrson Heráclito traz a força de mitologias africanas que aportaram no Brasil a partir da diáspora, do sequestro e da escravidão de diversos povos africanos, sobretudo a partir do século 19. Na seleção de obras, o artista baiano articula culturas diversas, abarcando os mitos yorubanos ou nagôs e jejes, a um amálgama cultural único de saberes ancestrais, ensinamentos, lendas, ritos e visões de mundo distintos que fazem parte das matrizes religiosas e culturais do candomblé. O público pode conhecer as lendas, “ìtàns” e “orikis”, narrativas tradicionais que seguem presentes nas ruas, procissões, romances e enredos de escolas de samba brasileiras.

Pinacoteca Estação, de segunda a sábado, de 2 de abril a 22 de agosto, das 10h às 18h; Largo General Osório, 66, Luz , entrada gratuita; mais informações, acesse o site da Pinacoteca

Começo do Fim

O Teatro Sérgio Cardoso Digital apresenta o "Começo do Fim", obra audiovisual que transforma em jornada afetiva os símbolos criados pelo inconsciente de uma mulher. A personagem lida com os conflitos de um relacionamento enquanto seus sonhos já vislumbram o fim. Criada a partir de sonhos coletados durante seis meses de análise, a obra ilumina a qualidade profética dos sonhos, considerados mitos personalizados, trazendo uma reflexão sobre a importância da mitologia não só entre povos antigos, também no mundo contemporâneo. Texto, direção e edição: Gabriela Mellão. Direção de Fotografia: Aline Santini. Elenco: Liris D. Lago e Reinaldo Soares. Vozes: Luna Martinelli e Eucir de Souza.

de 1º a 30 de maio, segundas e domingos às 19h; Teatro Sérgio Cardoso, Digital; o espetáculo será acessível e gratuito a todos, mas se puder, adquira o ingresso consciente e colabore com os artistas; ingressos aqui

Suma daqui

O Panorama #CulturaEmCasa apresenta a peça “Suma Daqui, menino!”. Na obra, Danilo é um menino muito curioso que adora meter o nariz onde não é chamado e vive ouvindo de todo mundo "Suma daqui, menino! Desapareça". Ao tentar ficar invisível no laboratório do seu vizinho, o Dr. X, Danilo entra em uma máquina do tempo e faz uma viagem fantástica e divertida a um período marcante da história da ciência: a época dos grandes inventos. Texto e direção de Héctor López Girondo com Fábio Parpinelli, Lana Moura, Neto Medeiros e Rosana Serra. A produção é do Teatro de La Plaza e Cia. Patética.

assista pela plataforma #CulturaEmCasa a partir de 6 de maio, acesse aqui.

Conteúdos Acessíveis

Na categoria “Conteúdos Acessíveis", novidade #CulturaEmCasa, que reuniu toda a programação acessível da plataforma de streaming e vídeo por demanda, fique com o show musical de Isabel Fillardis. A atriz e cantora sobe aos palcos da ViradaSP de Santa Fé do Sul para trazer muito swing e apresentar um repertório diversificado. Isabel canta suave e firme, diverte-se com os músicos e presenteia todos com uma performance que faz dançar.

Acesse já pela plataforma ou aplicativo disponível na loja Apple Store ou Google Play

Sorrir no escuro

O Memorial da América Latina apresenta a exposição “No escuro, é Permitido Sorrir”, de Maureen Bisilliat, com imagens extraídas dos filmes “Andanças” e “Jequitinhonha: a Última Viagem”. Os vídeos registram as viagens que a artista e seu companheiro Jacques Bisilliat fizeram por países latinoamericanos e pela região do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. O casal visitou México, Guatemala, Peru e Equador, países das antigas civilizações maias, incas e astecas, para conhecer e adquirir peças do artesanato regional. A viagem foi feita de carro, caminhão, trem, em lombo de burro, a pé e de avião. Ao longo de dois meses, Maureen e Jacques tiveram contato com culturas vivas e em constante transformação, coletando objetos sagrados e profanos para compor um conjunto de itens representativos de cada país e de regiões do Brasil.

em cartaz de terça a domingo, das 10h às 17h; Memorial da América Latina; Espaço Gabo, Praça da Sombra; acesso pelos portões 8, 9 e 13, grátis

Missão do cantador

O espetáculo "Missão do Cantador" marca a estreia do álbum homônimo nos palcos após um ano de lançamento nas plataformas digitais. A comemoração dos 50 anos da tradicional Banda de Pau e Corda começou com o lançamento do disco de inéditas e culmina com turnê adiada por causa da pandemia. Estreou em Belo Horizonte e já tem datas confirmadas em Caruaru, Garanhuns, Recife, João Pessoa e São Paulo entre abril e maio. Na capital paulista, contarão com participação de Zeca Baleiro – um dos convidados do álbum.

dias 6 e 7, sexta e sábado, às 20h30, presencial, no Teatro Sérgio Cardoso, para mais informações, acesse o site, aqui