Bússola Cultural: semana destaca Liniker, orquestra e dança

Show com Liniker, Tulipa Ruiz e Melly

A plataforma #CulturaEmCasa comemora três anos, em 21/4/23 e para comemorar fará um show com Liniker, Tulipa Ruiz e Melly. O evento gratuito acontece no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, a partir das 21h. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do Teatro a partir das 20h, uma hora antes do início do espetáculo. A plataforma #CulturaEmCasa é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Amigos da Arte.

Desde o lançamento, a #CulturaEmCasa disponibilizou mais de cinco mil conteúdos em 13 categorias (a única que investe em tantas linguagens). O acervo sozinho é maior que as principais plataformas culturais nacionais gratuitas. São 3,62 milhões de usuários, com impacto de cinco mil cidades de 166 países. E 8,2 milhões de visualizações alcançadas este ano.

Acesse a plataforma ou o aplicativo #CulturaEmCasa, disponíveis nas lojas do Google Play ou Apple Store

Conversa com Antônio Xerxenesky

A Biblioteca Parque Villa-Lobos, em Alto de Pinheiros, recebe em 29/4, das 11h às 13h, o escritor, editor e tradutor Antônio Xerxenesky, autor dos romances Uma Tristeza Infinita (Cia. das Letras, 2021), vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2022, As Perguntas (Cia. das Letras, 2017), F (Rocco, 2014), e Areia nos Dentes (Rocco, 2008). Será um bate-papo aberto e não precisa de inscrição.

Gratuito, mais informações www.bvl.org.br

Encontros com Kiusam Oliveira e Ivone Dias

Na Fábrica de Cultura Diadema terá a atividade “Livros e histórias abrem portas: vamos descobrir quais?”, com a escritora Kiusam Oliveira, em 26/4, às 14h, em celebração ao Dia Dia Mundial do Livro, comemorado anualmente em 23 de abril. Será feita leitura de trechos dos livros "Com qual penteado eu vou" (Editora Melhoramentos) e "Solfejos de Fayola" (Editora de Cultura) e depois haverá uma conversa sobre o que cada história trouxe como ensinamentos. Não precisa fazer inscrição.

Já na Fábrica de Cultura Jaçanã, das 10h30 às 11h30, terá a ação “Livro infantil: a literatura da infância ontem e hoje”, para maiores de 10 anos, com equipe biblioteca. Os livros infantis atingem sensibilidades profundas da existência humana e são instrumento fundamental de formação do cidadão desde os primeiros desenvolvimentos. A proposta é conhecer e explorar exemplares do acervo da biblioteca que mostram como os livros infantis trabalharam diferentes e importantes questões humanas ao longo do tempo.

E na Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco, em 26/4, quarta-feira, das 10h30 às 12h30, terá “Encontro com a autora Ivone Dias”, na Biblioteca. Ivone Dias é atriz, dramaturga, diretora e professora de teatro. Formada em licenciatura em teatro, pós-graduanda em Educação em Direitos Humanos, fundadora da Cia Dois Ventos (2016) e do Coletivo Njinga (2019). Autora do livro Pretinha adormecida, obra que busca enaltecer de forma simples e natural famílias pretas LBGTQIA+, participa de um bate papo sobre sua obra e suas inspirações.

Osesp junto com Orquestra do NCPA de Pequim

Dando continuidade à Temporada 2023 – Sem Fronteiras na Sala São Paulo, a Osesp - Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresenta concertos especiais, entre quinta (20/abr) e sábado (22/abr). Pela primeira vez, a OSESP dividirá o palco, simultaneamente, com 11 instrumentistas convidados, entre eles o spalla, Li Zhe, que faz parte da Orquestra do National Centre for the Performing Arts de Pequim – NCPA. As apresentações terão regência do alemão Kevin John Edusei e o violinista chinês Ning Feng como solista convidado (interpretando o Concerto para Violino de Beethoven). O programa terá, ainda, obras de György Ligeti (que completaria 100 anos em 2023) e Leos Janácek. Lembrando que a performance de sexta-feira (21/abr), às 20h30, será transmitida ao vivo no canal oficial da Osesp no YouTube.

A comitiva chinesa, que também passará por Argentina e Uruguai, é composta por 20 representantes do NCPA no total, entre eles o vice-presidente da instituição, Zhao Tiechun. A participação dos músicos da Orquestra do NCPA nestes concertos da Osesp tem o intuito de celebrar e fortalecer a amizade e a cooperação entre Brasil e China, e é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, do Consulado Geral da República Popular da China em São Paulo, do NCPA - National Centre for the Performing Arts de Pequim, e da Fundação Osesp.

Dança gratuita em Garça

A SPCD - São Paulo Companhia de Dança, corpo artístico da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, leva ao palco do Teatro Miguel Monico, em Garça, três obras de seu repertório, dentre elas uma pré-estreia e uma atividade educativa. Toda a programação na cidade será gratuita.

As apresentações acontecem nos dias 28 e 29/4, às 20h e celebram o Dia Internacional da Dança, comemorado em 29/4. Além disso, haverá uma Oficina de Balé Clássico, agendada para às 11h30. A atividade será aberta ao público e integra o eixo Educativo da companhia. Para participar é necessário se inscrever no link https://forms.gle/PVtPU8EUXe6PHwTY6.

28 e 29/4, 20h, Teatro Miguel Monico, 522 - Av. Dr. Rafael Paes de Barros - Williams, Garça, retirar ingressos na bilheteria do teatro com 1 hora de antecedência; Oficina de Dança: Balé Clássico, em 29/4, das 11h30 às 12h45, na Escola Municipal de Cultura Artística- Amélio Naná Zancopé - R. Vinte e Sete de Dezembro, 10 - Williams, Garça

Rainhas de Copas

Em ano de Copa do Mundo Feminina, mostra temporária Rainha de Copas, no Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, estreia no dia 28/4 para o público e explora o desenvolvimento da modalidade desde 1988, quando foi realizado o mundial experimental de futebol de mulheres; são imagens, dados e histórias até hoje pouco conhecidas pelo público. O público poderá conhecer as trajetórias das rainhas do futebol feminino do Brasil, que marcaram para sempre a história da modalidade, como Sissi, Marta, Cristiane e Formiga, entre outras. Fica em cartaz até o dia 27 de de agosto.

Ingresso gratuito às terças-feiras, mais informações no site do Museu do Futebol

Ambientes construídos: um guia alternativo do Japão

O Museu da Imigração, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, localizado no complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, inaugurou, em 19/4, em parceria com a Fundação Japão, a exposição temporária Ambientes construídos: um guia alternativo do Japão. A mostra apresenta 80 intrigantes edifícios, projetos de engenharia civil e paisagens construídas, em um acervo de fotos, vídeos e textos que refletem a profunda relação da arquitetura desenvolvida no país com sua geografia, os fenômenos naturais extremos e as mudanças culturais e econômicas acontecidas nos últimos dois séculos. Fica em cartaz até o dia 11/6.

Ingresso gratuito aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos, mais informações no site do Museu da Imigração

Espelho dos juruásExposição “Alicerce”

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo inaugura em 29/4, a exposição individual “Alicerce” do artista indígena Andrey Guaianá Zignnatto, que apresentará ao público um total de 10 trabalhos produzidos em diversas plataformas e técnicas. A mostra conta com a curadoria do próprio artista e tem como destaque a instalação de mesmo nome, Alicerce, a maior já produzida por Zignnatto - uma casa pré-moldada de concreto, apoiada sobre um conjunto de dezenas de grandes vasos cerâmicos indígenas. No dia da abertura, será realizada uma conversa entre o artista e Luiz Canê Mingué, o Kenké [chefe] do povo Dofurêm Guaianá, povo originário da cidade de São Paulo. A conversa será aberta ao público interessado e gratuita.

Ingresso gratuito às quartas-feiras, mais informações no site do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Prorrogação de “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”

O MIS Experience, na Água Branca, prorrogará, até 31/5, a temporada da exposição “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”. A mostra, que estreou na instituição em janeiro, é sucesso de público e já recebeu mais de 150 mil visitantes. É a maior exposição imersiva já realizada no Brasil sobre a Capela Sistina e os afrescos de Michelangelo, que estão entre as mais famosas obras da história da arte.

Ingresso gratuito às terças-feiras, mais informações no site do MIS

Espetáculo “Pedro e o lobo-guará”

O musical “Pedro e o lobo-guará – um concerto didático brasileiro” promete encantar o público infantil em 23/04, às 15h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A peça, inspirada na obra “Pedro e o lobo”, do compositor russo Sergei Prokofiev, é dirigida por Anselmo Mancini e interpretada pela Orquestra de Câmara Almai-SP. Reescrita com a colaboração de Markito Alonso, a história traz elementos da identidade brasileira por meio dos protagonistas, que são negros, e pela presença de animais, como o lobo-guará e o papagaio. O cenário é a cidade de São Paulo.

Ingresso R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia-entrada), pode ser comprado aqui, mais informações no site do MIS

