BÚSSOLA CULTURAL: confira arquitetura e democracia, Chico Buarque e Mozart

A arquitetura da democracia

O Memorial da Resistência inaugura a exposição Yona Friedman: Democracia do arquiteto. Animações, quadrinhos e instalações recuperam o pensamento de Friedman, arquiteto e urbanista húngaro que revolucionou a comunicação e a compreensão dos direitos humanos e da democracia. Com curadoria de Ana Pato, a mostra começa com uma instalação feita com painéis lambe-lambe, na padronagem do artista. Nas paredes, o Memorial recriou em desenhos e palavras as “Licornes” [“Unicórnias”, em francês], personagens mitológicas frequentes na obra de Yona, que nadam em um mar de palavras e evocam o contexto político e social atual do Brasil.

Sexta-feira, 18 de junho, às 21h30, gratuito, pela plataforma #CulturaEmCasa

Claudio Lins faz live pela #CulturaEmCasa. Claudio Lins faz live pela #CulturaEmCasa.

Claudio Lins canta Chico Buarque

Chicoteatro é a live que o cantor e ator Claudio Lins faz neste sábado. Na homenagem a Chico Buarque e a sua obra composta para os palcos, o cantor traz um minucioso trabalho de pesquisa para montar um repertório de canções inesquecíveis compostas especialmente para peças musicais ou balés. Além de cantar, Claudio imprime toda sua vivência de ator de teatro, cinema e televisão para, sutilmente, encarnar personagens masculinos e femininos. Em “Viver de amor”, da Ópera do Malandro, aproveita para homenagear sua mãe Lucinha Lins, que encarnou a personagem Vitória Régia em 2003. Sábado, 26 de junho, às 21h30, pela plataforma #CulturaEmCasa

Osesp na Sala São Paulo Osesp na Sala São Paulo

Stravinsky 50 anos

Regida por Thierry Fischer, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) realiza mais dois concertos de sua Temporada 2021 na Sala São Paulo. O concerto de sexta-feira, 25, será transmitido ao vivo pelo YouTube da Osesp. A orquestra dá continuidade ao ciclo Stravinsky 50, que relembra os 50 anos de morte do compositor russo Igor Stravinsky, com a apresentação dos balés Petrouchka, na sexta, e A Sagração da Primavera, no sábado.

Dias 25 e 26 de junho; informações e bilheteria pelo site

Fala Comigo Fala Comigo

Encontro marcado

Domingo é dia de teatro com a live encenação Fala Comigo. Um e-teatro verticalizado da obra de Tennessee Williams, com direção de Carolina Guimarães. O elenco é composto pelas atrizes Bianca Di Priolo e Fernanda Degolin. Fala Comigo é a história de encontro de uma única pessoa. Decretado o isolamento social, uma mulher se vê isolada e perdida não só nas paredes de sua casa, mas internamente. Para evitar o silêncio, ela resolve conversar consigo mesma, conhecendo sua própria solidão e percebendo que o distanciamento era muito maior que o social.

Domingo, dia 27, 21h30, pela plataforma #CulturaEmCasa

Observatório da Obra do Museu do Ipiranga Observatório da Obra do Museu do Ipiranga

De olho no museu

Enquanto a inauguração do Novo Museu do Ipiranga, marcada para setembro de 2022, não acontece, a partir de sábado, 26 de junho, o público que desejar acompanhar mais de perto o progresso das obras e todo o processo de restauração e ampliação do edifício-Monumento terá acesso gratuito ao Observatório da Obra. O espaço, que ocupa o mezanino do Parque Independência, terá área externa dedicada a painéis com marcos da reforma e mirante para o canteiro de obras.

De segunda a sexta, das 9h às 18h, com agendamento prévio via Sympla, a partir do dia 24

Conduzido por Julie Dorrico, o webinar "Literatura Indígena: A produção autoral contemporânea e seus ensinamentos" está com inscrições abertas Conduzido por Julie Dorrico, o webinar "Literatura Indígena: A produção autoral contemporânea e seus ensinamentos" está com inscrições abertas

Literatura indígena

O webinar Literatura Indígena: A produção autoral contemporânea e seus ensinamentos está com inscrições abertas. Conduzido por Julie Dorrico e com mediação de Fábio Martinelli Casemiro, o encontro visa a estimular reflexões e aprendizados sobre o sistema literário indígena no Brasil, além de apresentar um panorama histórico do tema.

Terça-feira, 29 de junho, das 15h às 17h, inscrições com vagas limitadas; mais informações pelo site

Ópera russa no Theatro São Pedro. Ópera russa no Theatro São Pedro.

Mozart x Salieri

A ópera está de volta ao palco do Theatro São Pedro. Neste final de semana, estreia Mozart e Salieri, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Aleksandr Púchkin (1799-1837) criou a primeira elaboração estética do mito de um Salieri invejoso, que assassina o talentoso Mozart. A peça em um ato Mozart e Salieri é uma das quatro Pequenas Tragédias que ele escreveu em meio a uma quarentena, por uma epidemia de cólera, em 1825. Em 1897, Nikolai Rimsky-Korsakov compôs uma ópera a partir do libreto de Púchkin, praticamente na íntegra, fazendo apenas pequenos cortes na fala de Salieri.

Sábado, dia, 26, às 18h, e no domingo, dia 27, às 17h, Theatro São Pedro; não haverá venda de ingressos na bilheteria no local, eles devem ser adquiridos exclusivamente pelo site, as récitas serão gravadas e disponibilizadas pelo Youtube

(Cia Imaginária de Teatro/Divulgação) (Cia Imaginária de Teatro/Divulgação)

Férias na biblioteca

Com as férias escolares chegando, nada melhor que já começar a programar a rotina da criançada. Em tempos de pandemia, fique com as atividades da Biblioteca de São Paulo, adaptada para o momento e com rigorosos protocolos sanitários nas ações presenciais. Em julho, o espaço vai promover encontros com crianças de todas as idades (a partir de seis meses) para estimular o hábito de leitura. Acesse o site da instituição para a programação completa.

Biblioteca de São Paulo: programação de férias para crianças; vagas limitadas, inscrições pelo site

Orquestra do Festival com o maestro Giancarlo Guerrero. (Ethel Braga) Orquestra do Festival com o maestro Giancarlo Guerrero. (Ethel Braga)

Campos do Jordão virtual

O Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão, maior evento de música clássica da América Latina, está de volta. Estão programados 57 concertos, 100% online e ao vivo, com transmissão de todas as apresentações previstas para o Auditório Cláudio Santoro e para a Sala São Paulo. Elas poderão ser assistidas pelo canal do YouTube do evento e pela plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Os concertos e recitais serão também abertos ao público presencial, respeitando todos os protocolos vigentes.

Jose Carlos Monteiro, Procissão de Corpus Christi 2021, acrílico sobre tela Jose Carlos Monteiro, Procissão de Corpus Christi 2021, acrílico sobre tela

Arte Naïf

O Museu de Arte Sacra de São Paulo exibe o Salão Paulista de Arte Naïf, com aproximadamente 190 obras de artistas de 39 cidades do estado. Entre os trabalhos estão pinturas, colagens, desenhos, aquarelas, gravuras, esculturas, entalhes, bordados, costuras e modelagens. A proposta da mostra é fomentar e divulgar a arte naïf paulista, por meio de um espaço de valorização, difusão e circulação das obras e dos artistas, a maioria autodidatas, da estética. Nesta primeira edição, o evento homenageia José Antonio da Silva, um dos ícones da história da arte naïf brasileira.

De terça a domingo; das 11h às 17h, 26 de junho a 29 de agosto de 2021, Museu de Arte Sacra de São Paulo; ingressos aqui

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube