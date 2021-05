Bússola Cultural: Babenco, Osesp e MC Tha recheiam programação da semana

Teatro on-line

Contrações Online com Débora Falabella e Yara de Novaes conta a história da gerente de uma grande corporação que pede à funcionária Emma para ler em voz alta uma cláusula do contrato que proíbe aos colaboradores qualquer relação sentimental ou sexual com outro colega da empresa. Nos encontros seguintes, a gerente libera suas diferentes facetas para manipular Emma. Para manter seu emprego, a empregada acaba por se render, o que acaba prejudicando sua vida privada.

O texto é do dramaturgo inglês Mike Bartlett, e a adaptação para o formato virtual é de Grace Passô. A montagem original conquistou os prêmios APCA e APTR, Questão de Crítica e Aplauso Brasil. Logo depois da peça, tem bate-papo com as atrizes.

Domingo, 30, às 21h30, na Plataforma #CulturaEmCasa.

-

Enciclopédia Negra na Pinacoteca

Livro e exposição inaugurada na Pinacoteca com 103 obras realizadas por 36 artistas negros, que retrataram os biografados. As obras especialmente produzidas para o projeto foram doadas ao museu pelos artistas e integrarão a coleção da Pinacoteca de São Paulo, criando uma importante intervenção no que diz respeito à busca por maior representatividade.

O livro, de Flávio Gomes, Jaime Lauriano e Lilia M. Schwarcz, está à venda por 89,90 reais.

De 1º de maio a 8 de novembro, no Edifício Pina Luz (Praça da Luz 2, São Paulo, SP); ingressos com horário marcado e vendas apenas pelo site da Pinacoteca.

-

Mostra Babenco no MIS

Dia 29 de maio é aniversário de 51 anos do MIS. Em comemoração haverá um bate-papo com Bárbara Paz sobre o documentário Babenco — Alguém precisa ouvir o coração e dizer: parou. O filme também será debatido no Ciclo de Cinema e Psicanálise desta semana, durante a programação especial Babenco no MIS. Para assistir, é preciso preencher um formulário entre 21h do dia 28 (sexta-feira) até as 21h do sábado, 29).

Bate-papo com Bárbara Paz, sábado, 29, às 18h, no canal do MIS no YouTube.

MC Tha no Festival CulturaEmCasa

A cantora e compositora MC Tha se apresenta neste sábado no Festival CulturaEmCasa. Influenciada por amigos, MC Tha iniciou sua jornada aos 15 anos como a primeira mulher de seu bairro, Cidade Tiradentes, a compor e cantar nos bailes funk das comunidades da periferia paulista. Com temas diversos como questões sociais, políticas, espirituais e emocionais, a música de MC Tha vem ganhando espaço e se destacando desde o lançamento de seu álbum de estreia, o Rito de Passá, de junho de 2019.

Sábado, 29, às 21h30, na Plataforma #CulturaEmCasa.

-

Viva a Itália

A Osesp celebra os 75 anos da Festa da República Italiana em um concerto na Sala São Paulo. A orquestra, com Emmanuele Baldini como regente e solista, recebe a mezzo soprano Luisa Francesconi e o tenor Giovanni Tristacci em um programa com peças dos italianos Vivaldi, Verdi, Mascagni e Puccini e do brasileiro Carlos Gomes, que adotou o país homenageado como sua segunda pátria.

Festa da República Italiana com a Osesp: terça-feira, 1º de junho, às 20h, na Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16; ingressos: 50 reais* (valor inteiro) à venda na bilheteria (INTI).

Concerto no São Pedro

O Theatro São Pedro apresenta o espetáculo Além da Canção: Clara e Fanny. Com direção musical de Ricardo Ballestero, direção cênica e iluminação de Alini Santini, participação da soprano Camila Titinger e dos músicos da Orquestra do Theatro São Pedro Fabrício Rodrigues (violoncelo) e Hugo Leonardo (violino), o concerto integra a série Além da Canção, que busca articular diálogos entre diferentes repertórios e performances e reivindica o protagonismo de compositoras e compositores ainda pouco interpretadas nas salas de concerto. O espetáculo terá também transmissão gratuita pelo canal de YouTube do Theatro Sâo Pedro

Domingo, 30, às 17h, Theatro São Pedro, rua Barra Funda, 161; ingressos: 10 reais (inteira) e 5 reais (meia).

Adelante — últimos dias

Museu da Imigração apresenta neste final de semana os últimos dias da exibição do documentário Adelante — A Luta das Venezuelanas Refugiadas no Brasil e exposição temporária Quem conta essa história: refugiados jornalistas ou jornalistas refugiados?

A primeira produção, dirigida pela jornalista e cineasta Luiza Trindade, apresenta as histórias de oito mulheres, que deixaram para trás a fome, o machismo e os confrontos políticos em busca de mudanças na sua vida e de seus filhos.

A mostra fotográfica, produzida pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e pela Folha de S.Paulo, retrata os motivos do deslocamento forçado, a trajetória e o processo de integração de quatro jornalistas refugiados. Além de destacar os serviços prestados pelo ACNUR e reforçar a importância da liberdade de imprensa, com declarações da equipe do jornal.

29 e 30 de maio, das 11h às 17h (bilheteria até as 16h), Museu da Imigração, Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca; ingressos online.

