Bússola & Cia: rotatividade do trabalho em bares e restaurantes é de 77,6%

A taxa de rotatividade do trabalhador no setor de bares e restaurantes no Brasil foi de 77,6% em 2023, número levemente inferior na comparação com 2022, quando chegou aos 78,1%.

O dado é de pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), em parceria com a Future Tank. O estudo utilizou dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Ministério do Trabalho e Emprego.

O setor tem apresentado taxas de turnover bem mais elevadas em relação ao ramo de serviços como um todo nos últimos anos. Em 2021, o setor de restaurantes alcançou o índice de 64,7%, enquanto o de serviços ficou em 31,2%. Já em 2020, a rotatividade foi mais baixa e o segmento atingiu apenas 38,1%. No entanto, a diferença foi pequena se comparada com a economia em geral, em que o índice chegou a 33,4%.

Aquisição

A fintech Delend investirá R$ 100 milhões, incluída a aquisição parcial da Rede OK por R$ 80 milhões, empresa que atende 40 mil PMEs em crédito.

Esse movimento resultou em um dos primeiros programas de Fusão Reversa Privada (PReM) de 2024 no país.

Com a compra, a organização, que teve receita recorrente de R$ 56 milhões em 2023, projeta alcançar R$ 120 milhões de Receita Recorrente Anual até o final de 2024.

O objetivo é unir a expertise das duas companhias para simplificar a jornada de crédito das PMEs.

CCB

A Zoop concluiu emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com o Bradesco no valor de R$ 150 milhões – primeira operação desse tipo realizada pelo banco para uma startup.

O CCB é utilizado para formalizar operações de crédito entre instituições financeiras e empresas.

Na Zoop, a operação será destinada à antecipação de recebíveis e fortalece sua posição no mercado.

COP de Belém

A COP 30 estará no centro dos debates da 10ª edição da Brazil Conference deste ano, dias 6 e 7 de abril, em Cambridge (EUA).

A conferência recebe o governador do Pará, Helder Barbalho, para discutir como a realização da COP em Belém pode fomentar ações concretas para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento socioeconômico e das tradições do Brasil.

Barbalho apresentará políticas públicas voltadas para o cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade a projetos estruturados nos moldes da bioeconomia e agrofloresta, que resultaram em quedas nos índices de desmatamento, aumento do número de empregos e mais geração de renda aos paraenses.

Resíduos sólidos

A maior unidade de triagem mecanizada de resíduos sólidos da América Latina (Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco), do Grupo Orizon, com capacidade para reaproveitar até 500 mil toneladas de lixo por ano, ampliou seus serviços e oferece agora combustível renovável para cimenteiras com menor emissão de CO².

A produção inicial terá o potencial de abastecer o mercado com até 50 mil toneladas por ano e será focada em promover a transição energética na regional Nordeste.

Sebrae starups

Estão abertas as inscrições para o 1° Prêmio Sebrae Startups, que oferece desde retornos monetários até a oportunidade de expor gratuitamente em um dos principais eventos do ecossistema, o Startup Summit 2024.

As startups podem se inscrever até 16 de maio , no site

A seleção será dividida em 5 etapas. Mil startups serão escolhidas, e terão direito a credenciais para participar do Startup Summit, onde poderão realizar conexões de negócio com mais de 200 investidores e 300 grandes empresas nas rodadas de negócio.

IBP

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) organiza a segunda edição do ESG Energia e Negócios, nos dias 27 e 28 de maio, no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, sob o tema “Estratégias de Investimentos e redução de riscos financeiros”.

O evento terá debates com a visão do investidor para capitalizar corporações. Ele terá foco no custo de capital para empresas que não implementam boas práticas em seus negócios, como programas de diversidade e inclusão, ética, compliance e metas nas operações relacionadas com as mudanças climáticas e a descarbonização. Link para inscrição.

Pass

A Eventim acaba de lançar o Eventim Pass, nova função do aplicativo da companhia para gerenciamento de ingressos no smartphone, proporcionando mais segurança e agilidade para os consumidores, criando barreiras à falsificação de ingressos.

Prêmio

A Trademaster conquistou o 1º lugar no Prêmio ABComm de Inovação Digital, um dos principais no reconhecimento em soluções para o varejo digital no país, na categoria Solução Financeira para E-commerce. A ação é promovida anualmente pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Captação

A Veeam®️ Software conquistou anualmente cerca de 500 novos clientes nos últimos três anos no Brasil, somando cerca de 4.900 clientes, como Yamaha, Brink´s, Banco Original, Marfrig, Hospital das Clínicas, entre outros.

A empresa também anunciou um crescimento de 31% na América Latina em 2023 comparado com o ano anterior.

O Brasil representa cerca de 40% do mercado latino-americano e o objetivo é que o país atinja 50% da receita na região nos próximos dois anos.

G20

O Instituto Verdescola foi selecionado para integrar três Grupos de Trabalho (GTs) do G20, por meio das iniciativas da Civil20 (C20), um dos Grupos de Engajamento oficiais do G20.

Esta conquista ressalta a importância do Instituto no cenário global, reforçando seu compromisso com questões cruciais como sustentabilidade, educação e desenvolvimento sustentável.

Estudar

Nos dias 30 e 31 de março, foi realizada a primeira edição internacional do Liderança Transformadora, programa executivo da Fundação Estudar.

A sétima edição do curso aconteceu em Boston com o apoio da HBASS (Harvard Brazilian Association of Students & Scholars), Fundação Lemann e DRCLAS (David Rockefeller Center for Latin American Studies), visando fortalecer competências de liderança para a comunidade brasileira em Harvard e pessoas de outras universidades de ponta na região, além de promover networking de qualidade.

Alimentação

Primeira foodtech brasileira especializada em conectar alimentos que seriam descartados por empresas, mas ainda bons para consumo, às organizações sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, a Connecting Food distribuiu, em 2023, 2,7 mil toneladas de alimentos na região Sudeste, o que gerou o complemento de mais de 5 milhões de refeições no prato de brasileiros.

Inovação

As inscrições para a primeira edição de 2024 do Conecta Caldeira vão até o dia 5 de abril. Esse é programa de inovação aberta promovido pelo Instituto Caldeira, hub de inovação e fomento à nova economia localizado em Porto Alegre (RS). O programa aproxima grandes empresas com startups de todo o Brasil. O pitch day entre as startups selecionadas e as empresas participantes está agendado para o dia 26 de abril.

Inscrições e listagem de desafios aqui.

Franquias

São Paulo sediará, em 28 maio, o 1º Congresso de Franqueados e Multifranqueados do Brasil, o “Somos Multi”. Organizado pela CommUnit, ecossistema formado por franqueados, franqueadores e parceiros, o evento reunirá o setor para um dia de conhecimento e networking no mercado.

Segundo Denis Santini, CEO da CommUnit, o congresso teve como inspiração o maior evento do mundo voltado para multifranqueados, o MULTI-UNIT FRANCHISING CONFERENCE, que acontece anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos.

